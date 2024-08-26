На "Октоберфесте" усилят меры безопасности после теракта в Золингене
Власти: на фестивале пива "Октоберфест" усилят меры безопасности после теракта
© AP Photo / Matthias SchraderУчастники пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене, Германия
© AP Photo / Matthias Schrader
Участники пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. На фестивале пива "Октоберфест" в Германии будут усилены меры безопасности после теракта в Золингене, заявил в понедельник мэр Мюнхена Дитер Райтер.
«
"В свете текущей ситуации с безопасностью мы снова усилим меры контроля", - приводит слова Райтера информационное агентство DPA.
Подозреваемого в теракте возле синагоги на юге Франции задержали
25 августа, 01:32
В свою очередь директор фестиваля Клеменс Баумгертнер заявил, что сценарии, сходные с произошедшим в Золингене, заложены в концепцию безопасности "Октоберфеста". "Но было бы халатностью не пересмотреть все еще раз", - сказал Баумгертнер, чьи слова также приводит DPA.
Ранее издание Bild сообщало о гибели трех человек в результате нападения с ножом на местном фестивале в Золингене 23 августа. Полиция уточняла, что жертвами стали двое мужчин и одна женщина. Еще восемь человек пострадали, четверо из них - серьезно.
Запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"* на следующий день взяла на себя ответственность за нападение. Позднее подозреваемый в совершении теракта сам сдался полиции, сообщается, что это 26-летний гражданин Сирии, который должен был быть депортирован из Германии еще в 2023 году.
Выступая в понедельник в Золингене, канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал ужесточение правил ношения холодного оружия, а также повышение эффективности работы по высылке из страны нелегальных мигрантов.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Обвиняемый в теракте на БАМе дал признательные показания
21 августа, 02:35