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На "Октоберфесте" усилят меры безопасности после теракта в Золингене - РИА Новости, 26.08.2024
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18:35 26.08.2024 (обновлено: 18:52 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/oktoberfest-1968596073.html
На "Октоберфесте" усилят меры безопасности после теракта в Золингене
На "Октоберфесте" усилят меры безопасности после теракта в Золингене - РИА Новости, 26.08.2024
На "Октоберфесте" усилят меры безопасности после теракта в Золингене
На фестивале пива "Октоберфест" в Германии будут усилены меры безопасности после теракта в Золингене, заявил в понедельник мэр Мюнхена Дитер Райтер. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T18:35
2024-08-26T18:52
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. На фестивале пива "Октоберфест" в Германии будут усилены меры безопасности после теракта в Золингене, заявил в понедельник мэр Мюнхена Дитер Райтер. "В свете текущей ситуации с безопасностью мы снова усилим меры контроля", - приводит слова Райтера информационное агентство DPA. В свою очередь директор фестиваля Клеменс Баумгертнер заявил, что сценарии, сходные с произошедшим в Золингене, заложены в концепцию безопасности "Октоберфеста". "Но было бы халатностью не пересмотреть все еще раз", - сказал Баумгертнер, чьи слова также приводит DPA. Ранее издание Bild сообщало о гибели трех человек в результате нападения с ножом на местном фестивале в Золингене 23 августа. Полиция уточняла, что жертвами стали двое мужчин и одна женщина. Еще восемь человек пострадали, четверо из них - серьезно. Запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"* на следующий день взяла на себя ответственность за нападение. Позднее подозреваемый в совершении теракта сам сдался полиции, сообщается, что это 26-летний гражданин Сирии, который должен был быть депортирован из Германии еще в 2023 году. Выступая в понедельник в Золингене, канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал ужесточение правил ношения холодного оружия, а также повышение эффективности работы по высылке из страны нелегальных мигрантов.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20240825/frantsiya-1968299416.html
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в мире, германия, мюнхен, россия, олаф шольц, bild, исламское государство*
В мире, Германия, Мюнхен, Россия, Олаф Шольц, Bild, Исламское государство*
На "Октоберфесте" усилят меры безопасности после теракта в Золингене

Власти: на фестивале пива "Октоберфест" усилят меры безопасности после теракта

© AP Photo / Matthias SchraderУчастники пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене, Германия
Участники пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене, Германия - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Участники пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. На фестивале пива "Октоберфест" в Германии будут усилены меры безопасности после теракта в Золингене, заявил в понедельник мэр Мюнхена Дитер Райтер.
«
"В свете текущей ситуации с безопасностью мы снова усилим меры контроля", - приводит слова Райтера информационное агентство DPA.
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В свою очередь директор фестиваля Клеменс Баумгертнер заявил, что сценарии, сходные с произошедшим в Золингене, заложены в концепцию безопасности "Октоберфеста". "Но было бы халатностью не пересмотреть все еще раз", - сказал Баумгертнер, чьи слова также приводит DPA.
Ранее издание Bild сообщало о гибели трех человек в результате нападения с ножом на местном фестивале в Золингене 23 августа. Полиция уточняла, что жертвами стали двое мужчин и одна женщина. Еще восемь человек пострадали, четверо из них - серьезно.
Запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"* на следующий день взяла на себя ответственность за нападение. Позднее подозреваемый в совершении теракта сам сдался полиции, сообщается, что это 26-летний гражданин Сирии, который должен был быть депортирован из Германии еще в 2023 году.
Выступая в понедельник в Золингене, канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал ужесточение правил ношения холодного оружия, а также повышение эффективности работы по высылке из страны нелегальных мигрантов.
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