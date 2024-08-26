https://ria.ru/20240826/oktoberfest-1968596073.html

На "Октоберфесте" усилят меры безопасности после теракта в Золингене

На "Октоберфесте" усилят меры безопасности после теракта в Золингене - РИА Новости, 26.08.2024

На "Октоберфесте" усилят меры безопасности после теракта в Золингене

На фестивале пива "Октоберфест" в Германии будут усилены меры безопасности после теракта в Золингене, заявил в понедельник мэр Мюнхена Дитер Райтер. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T18:35

2024-08-26T18:35

2024-08-26T18:52

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. На фестивале пива "Октоберфест" в Германии будут усилены меры безопасности после теракта в Золингене, заявил в понедельник мэр Мюнхена Дитер Райтер. "В свете текущей ситуации с безопасностью мы снова усилим меры контроля", - приводит слова Райтера информационное агентство DPA. В свою очередь директор фестиваля Клеменс Баумгертнер заявил, что сценарии, сходные с произошедшим в Золингене, заложены в концепцию безопасности "Октоберфеста". "Но было бы халатностью не пересмотреть все еще раз", - сказал Баумгертнер, чьи слова также приводит DPA. Ранее издание Bild сообщало о гибели трех человек в результате нападения с ножом на местном фестивале в Золингене 23 августа. Полиция уточняла, что жертвами стали двое мужчин и одна женщина. Еще восемь человек пострадали, четверо из них - серьезно. Запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"* на следующий день взяла на себя ответственность за нападение. Позднее подозреваемый в совершении теракта сам сдался полиции, сообщается, что это 26-летний гражданин Сирии, который должен был быть депортирован из Германии еще в 2023 году. Выступая в понедельник в Золингене, канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал ужесточение правил ношения холодного оружия, а также повышение эффективности работы по высылке из страны нелегальных мигрантов.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20240825/frantsiya-1968299416.html

https://ria.ru/20240821/obvinyaemyy-1967444496.html

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в мире, германия, мюнхен, россия, олаф шольц, bild, исламское государство*