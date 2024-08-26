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Два новых производства зарегистрированы на ОЭЗ "Липецк" - РИА Новости, 26.08.2024
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Липецкая область
 
13:17 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/oez_lipetsk-1968500281.html
Два новых производства зарегистрированы на ОЭЗ "Липецк"
Два новых производства зарегистрированы на ОЭЗ "Липецк" - РИА Новости, 26.08.2024
Два новых производства зарегистрированы на ОЭЗ "Липецк"
Компании по производству осветительных приборов для тепличных комплексов и полиакрилового лака зарегистрировались в ОЭЗ "Липецк", в ближайшее время они... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T13:17
2024-08-26T13:17
липецкая область
игорь артамонов
"липецк"
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ЛИПЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Компании по производству осветительных приборов для тепличных комплексов и полиакрилового лака зарегистрировались в ОЭЗ "Липецк", в ближайшее время они приступят к работе, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Как уточнил глава региона, одно из предприятий будет производить осветительные приборы для теплиц с производственной мощностью 150 тысяч светильников в год. Второе специализируется на выпуске полиакрилового лака, аналогов которому, как утверждает производитель, нет в России. Как сообщил Артамонов, цеха для предприятий уже готовы, общий размер инвестиционных вложений в оборудование и запуск составит 236 миллионов рублей. Будет создано более 70 рабочих мест. Кадровые вопросы резиденты ОЭЗ "Липецк" и власти региона решают совместно. "Большое внимание уделяется подготовке кадров для современных производств. Резиденты активно сотрудничают с учебными заведениями региона и дают гарантии трудоустройства молодежи. Кроме того, ОЭЗ является крупным налогоплательщиком Липецкой области. Эти отчисления идут на развитие социальной сферы. Можно смело говорить, что предприятия участвуют в развитии региона", – отметил Артамонов.
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игорь артамонов, "липецк"
Липецкая область, Игорь Артамонов, "Липецк"

Два новых производства зарегистрированы на ОЭЗ "Липецк"

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Компании по производству осветительных приборов для тепличных комплексов и полиакрилового лака зарегистрировались в ОЭЗ "Липецк", в ближайшее время они приступят к работе, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Как уточнил глава региона, одно из предприятий будет производить осветительные приборы для теплиц с производственной мощностью 150 тысяч светильников в год. Второе специализируется на выпуске полиакрилового лака, аналогов которому, как утверждает производитель, нет в России.
Как сообщил Артамонов, цеха для предприятий уже готовы, общий размер инвестиционных вложений в оборудование и запуск составит 236 миллионов рублей. Будет создано более 70 рабочих мест. Кадровые вопросы резиденты ОЭЗ "Липецк" и власти региона решают совместно.
"Большое внимание уделяется подготовке кадров для современных производств. Резиденты активно сотрудничают с учебными заведениями региона и дают гарантии трудоустройства молодежи. Кроме того, ОЭЗ является крупным налогоплательщиком Липецкой области. Эти отчисления идут на развитие социальной сферы. Можно смело говорить, что предприятия участвуют в развитии региона", – отметил Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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Липецкая областьИгорь Артамонов"Липецк"
 
 
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