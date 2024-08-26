https://ria.ru/20240826/oez_lipetsk-1968500281.html

Два новых производства зарегистрированы на ОЭЗ "Липецк"

Два новых производства зарегистрированы на ОЭЗ "Липецк" - РИА Новости, 26.08.2024

Два новых производства зарегистрированы на ОЭЗ "Липецк"

Компании по производству осветительных приборов для тепличных комплексов и полиакрилового лака зарегистрировались в ОЭЗ "Липецк", в ближайшее время они... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T13:17

2024-08-26T13:17

2024-08-26T13:17

липецкая область

игорь артамонов

"липецк"

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ЛИПЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Компании по производству осветительных приборов для тепличных комплексов и полиакрилового лака зарегистрировались в ОЭЗ "Липецк", в ближайшее время они приступят к работе, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Как уточнил глава региона, одно из предприятий будет производить осветительные приборы для теплиц с производственной мощностью 150 тысяч светильников в год. Второе специализируется на выпуске полиакрилового лака, аналогов которому, как утверждает производитель, нет в России. Как сообщил Артамонов, цеха для предприятий уже готовы, общий размер инвестиционных вложений в оборудование и запуск составит 236 миллионов рублей. Будет создано более 70 рабочих мест. Кадровые вопросы резиденты ОЭЗ "Липецк" и власти региона решают совместно. "Большое внимание уделяется подготовке кадров для современных производств. Резиденты активно сотрудничают с учебными заведениями региона и дают гарантии трудоустройства молодежи. Кроме того, ОЭЗ является крупным налогоплательщиком Липецкой области. Эти отчисления идут на развитие социальной сферы. Можно смело говорить, что предприятия участвуют в развитии региона", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20240823/lipetsk-1968082641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, "липецк"