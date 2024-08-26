https://ria.ru/20240826/odessa-1968434252.html

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 26.08.2024

В Одессе прогремели взрывы

Глава военной администрации Одесской области Украины Олег Кипер сообщил в понедельник в своем Telegram-канале о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T09:08

2024-08-26T09:08

2024-08-26T09:08

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава военной администрации Одесской области Украины Олег Кипер сообщил в понедельник в своем Telegram-канале о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. "В Одессе слышны взрывы", - написал Кипер. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968426797.html

https://ria.ru/20240826/ukraina-1968421779.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, одесса, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины