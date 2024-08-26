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В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 26.08.2024
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09:08 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/odessa-1968434252.html
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 26.08.2024
В Одессе прогремели взрывы
Глава военной администрации Одесской области Украины Олег Кипер сообщил в понедельник в своем Telegram-канале о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T09:08
2024-08-26T09:08
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава военной администрации Одесской области Украины Олег Кипер сообщил в понедельник в своем Telegram-канале о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. "В Одессе слышны взрывы", - написал Кипер. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968426797.html
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в мире, украина, одесса, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Одесса, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Одессе прогремели взрывы

Глава Одесской ВГА Кипер сообщил о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава военной администрации Одесской области Украины Олег Кипер сообщил в понедельник в своем Telegram-канале о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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Одессе слышны взрывы", - написал Кипер.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В миреУкраинаОдессаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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