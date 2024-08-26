https://ria.ru/20240826/obvineniya-1968580307.html

Павел Дуров все еще находится под стражей

Павел Дуров все еще находится под стражей - РИА Новости, 26.08.2024

Павел Дуров все еще находится под стражей

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров все еще находится под стражей, в его отношении ведется расследование, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T17:35

2024-08-26T17:35

2024-08-26T17:47

франция

в мире

павел дуров

задержание павла дурова во франции

технологии

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров все еще находится под стражей, в его отношении ведется расследование, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://ria.ru/20240826/makron-1968578146.html

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франция, в мире, павел дуров, задержание павла дурова во франции, технологии