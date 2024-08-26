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Павел Дуров все еще находится под стражей
Павел Дуров все еще находится под стражей - РИА Новости, 26.08.2024
Павел Дуров все еще находится под стражей
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров все еще находится под стражей, в его отношении ведется расследование, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T17:35
2024-08-26T17:35
2024-08-26T17:47
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров все еще находится под стражей, в его отношении ведется расследование, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
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франция, в мире, павел дуров, задержание павла дурова во франции, технологии
Франция, В мире, Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции, Технологии
Павел Дуров все еще находится под стражей
Полиция Франции заявила, что Дуров все еще находится под стражей