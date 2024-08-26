https://ria.ru/20240826/obvinenie-1968621098.html

Двух сотрудников колонии под Орлом обвиняют в превышении полномочий

Двух сотрудников колонии под Орлом обвиняют в превышении полномочий - РИА Новости, 26.08.2024

Двух сотрудников колонии под Орлом обвиняют в превышении полномочий

Заместителю начальника и инспектору отдела безопасности исправительной колонии №5 УФСИН России по Орловской области, уничтожившим изъятые у осужденных мобильные РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T21:35

2024-08-26T21:35

2024-08-26T21:35

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орловская область

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Заместителю начальника и инспектору отдела безопасности исправительной колонии №5 УФСИН России по Орловской области, уничтожившим изъятые у осужденных мобильные телефоны, предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщили в СУСК по региону. "В мае 2024 года заместитель начальника и инспектор отдела безопасности ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской области… выполнили незаконный приказ начальника указанного отдела и уничтожили ранее изъятые в ходе обыска мобильные телефоны и иные запрещенные предметы", – говорится в сообщении. Как уточняется, вещи фигуранты уничтожили для поднятия авторитета по службе и для создания видимости компетентности сотрудников, своевременно исполняющих свои должностные обязанности и не допускающих в колонии нарушений режима. "Собранные доказательства позволили предъявить им обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "г", "е" ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", – отметили в ведомстве. Ранее сообщалось, что суд заключил под стражу начальника отдела безопасности исправительной колонии №5 УФСИН России по Орловской области за превышение должностных полномочий, он незаконно организовал передачу осужденному спортивного инвентаря, запрещенного на территории колонии, а также свидание со знакомой. Кроме того, фигурант обеспечил осужденному освобождение от работы в колонии через медицинскую часть учреждения.

https://ria.ru/20240822/zhuravlev-1967755379.html

https://ria.ru/20240821/delo-1967669182.html

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происшествия, россия, орловская область, орел