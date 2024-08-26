https://ria.ru/20240826/obstrely-1968621351.html

Украинские войска 14 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 14 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.08.2024

Украинские войска 14 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска в понедельник 14 раз атаковали территорию ДНР, выпустив более 35 боеприпасов ствольной артиллерии калибром 155 миллиметров, сообщил глава... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T21:38

2024-08-26T21:38

2024-08-26T21:38

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

украина

донецкая народная республика

денис пушилин

иван приходько

нато

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник 14 раз атаковали территорию ДНР, выпустив более 35 боеприпасов ствольной артиллерии калибром 155 миллиметров, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 14 вооруженных атак, выпущено более 35 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - написал он в Telegram-канале. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате обстрелов города со стороны украинских войск пострадали два мирных жителя поселка шахты имени Румянцева, а также двое мужчин в поселке Новгородское и в городе Дзержинск городского округа Горловка. Пушилин отметил, что пострадавшим оказана медицинская помощь. Кроме того, в результате обстрелов Горловки повреждения получили пять жилых домов и линия электропередачи. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

горловка

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, иван приходько, нато