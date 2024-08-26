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Украинские войска 14 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:38 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/obstrely-1968621351.html
Украинские войска 14 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 14 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.08.2024
Украинские войска 14 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска в понедельник 14 раз атаковали территорию ДНР, выпустив более 35 боеприпасов ствольной артиллерии калибром 155 миллиметров, сообщил глава... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T21:38
2024-08-26T21:38
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
иван приходько
нато
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник 14 раз атаковали территорию ДНР, выпустив более 35 боеприпасов ствольной артиллерии калибром 155 миллиметров, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 14 вооруженных атак, выпущено более 35 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - написал он в Telegram-канале. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате обстрелов города со стороны украинских войск пострадали два мирных жителя поселка шахты имени Румянцева, а также двое мужчин в поселке Новгородское и в городе Дзержинск городского округа Горловка. Пушилин отметил, что пострадавшим оказана медицинская помощь. Кроме того, в результате обстрелов Горловки повреждения получили пять жилых домов и линия электропередачи. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, иван приходько, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Иван Приходько, НАТО
Украинские войска 14 раз обстреляли территорию ДНР

Пушилин: ВСУ в понедельник 14 раз атаковали ДНР, выпустив более 35 снарядов

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Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник 14 раз атаковали территорию ДНР, выпустив более 35 боеприпасов ствольной артиллерии калибром 155 миллиметров, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 14 вооруженных атак, выпущено более 35 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - написал он в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате обстрелов города со стороны украинских войск пострадали два мирных жителя поселка шахты имени Румянцева, а также двое мужчин в поселке Новгородское и в городе Дзержинск городского округа Горловка. Пушилин отметил, что пострадавшим оказана медицинская помощь.
Кроме того, в результате обстрелов Горловки повреждения получили пять жилых домов и линия электропередачи.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Опасная игра: Киев начал думать, прежде чем говорить
9 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинИван ПриходькоНАТО
 
 
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