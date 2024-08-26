Украинские войска 14 раз обстреляли территорию ДНР
Пушилин: ВСУ в понедельник 14 раз атаковали ДНР, выпустив более 35 снарядов
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник 14 раз атаковали территорию ДНР, выпустив более 35 боеприпасов ствольной артиллерии калибром 155 миллиметров, сообщил глава республики Денис Пушилин.
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"Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 14 вооруженных атак, выпущено более 35 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - написал он в Telegram-канале.
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Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате обстрелов города со стороны украинских войск пострадали два мирных жителя поселка шахты имени Румянцева, а также двое мужчин в поселке Новгородское и в городе Дзержинск городского округа Горловка. Пушилин отметил, что пострадавшим оказана медицинская помощь.
Кроме того, в результате обстрелов Горловки повреждения получили пять жилых домов и линия электропередачи.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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