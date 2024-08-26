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ВСУ обстреляли Горловку и Александровку из натовской артиллерии - РИА Новости, 26.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:55 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/obstrel-1968551374.html
ВСУ обстреляли Горловку и Александровку из натовской артиллерии
ВСУ обстреляли Горловку и Александровку из натовской артиллерии - РИА Новости, 26.08.2024
ВСУ обстреляли Горловку и Александровку из натовской артиллерии
Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по поселку Александровка и Горловке, сообщило в пятницу представительство ДНР в... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:55
2024-08-26T15:55
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
сергей шойгу
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по поселку Александровка и Горловке, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.05 - населенный пункт Кураховка - населенный пункт Александровка: три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ с 13.25 по 15.35 выпустили девять снарядов того же калибра по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. Об освобождении Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240824/germaniya-1968156959.html
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горловка
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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, сергей шойгу, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
ВСУ обстреляли Горловку и Александровку из натовской артиллерии

ВСУ выпустили 12 натовских снарядов по Горловке и Александровке

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по поселку Александровка и Горловке, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.05 - населенный пункт Кураховка - населенный пункт Александровка: три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
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Кроме того, ВСУ с 13.25 по 15.35 выпустили девять снарядов того же калибра по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. Об освобождении Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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