Шапша рассказал о развитии системы образования Калужской области
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
КАЛУГА, 26 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о развитии системы образования в регионе, в частности, о строительстве школ и детских садов.
Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что принял участие в рабочей встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
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"Михаил Мишустин подчеркнул, что наш регион внимательно относится к развитию системы образования... Действительно, с 2018 года в регионе построили 29 зданий детских садов, открыли 11 новых школ. Создали более 260 инженерных, педагогических, медицинских, аграрных классов. И порядка 65% выпускников девятых классов и четверть одиннадцатиклассников выбирают рабочие специальности", - написал Шапша.
Он отметил, что правительство Калужской области вместе с министерством просвещения РФ создали первый в стране Федеральный технопарк профобразования. Открытие нового кампуса "Бауманки" уже позволило запустить набор по 10 новым специальностям. В Обнинске создается международный центр ядерного образования Обнинск-Тех, рассказал губернатор.
"Обсудили дальнейшие планы. В том числе по программе капремонта школ. 35 зданий по всей области уже привели в порядок. Готовы работать дальше. Из первоочередных нужд - 8 школ и 31 детский сад. Рассчитываем на включение наших объектов в федеральные программы", - написал Владислав Шапша.