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Шапша рассказал о развитии системы образования Калужской области - РИА Новости, 26.08.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
20:03 26.08.2024 (обновлено: 20:05 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/obrazovanie-1968609812.html
Шапша рассказал о развитии системы образования Калужской области
Шапша рассказал о развитии системы образования Калужской области - РИА Новости, 26.08.2024
Шапша рассказал о развитии системы образования Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о развитии системы образования в регионе, в частности, о... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T20:03
2024-08-26T20:05
калужская область
общество
калужская область
россия
обнинск
михаил мишустин
владислав шапша
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КАЛУГА, 26 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о развитии системы образования в регионе, в частности, о строительстве школ и детских садов. Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что принял участие в рабочей встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. "Михаил Мишустин подчеркнул, что наш регион внимательно относится к развитию системы образования... Действительно, с 2018 года в регионе построили 29 зданий детских садов, открыли 11 новых школ. Создали более 260 инженерных, педагогических, медицинских, аграрных классов. И порядка 65% выпускников девятых классов и четверть одиннадцатиклассников выбирают рабочие специальности", - написал Шапша. Он отметил, что правительство Калужской области вместе с министерством просвещения РФ создали первый в стране Федеральный технопарк профобразования. Открытие нового кампуса "Бауманки" уже позволило запустить набор по 10 новым специальностям. В Обнинске создается международный центр ядерного образования Обнинск-Тех, рассказал губернатор. "Обсудили дальнейшие планы. В том числе по программе капремонта школ. 35 зданий по всей области уже привели в порядок. Готовы работать дальше. Из первоочередных нужд - 8 школ и 31 детский сад. Рассчитываем на включение наших объектов в федеральные программы", - написал Владислав Шапша.
https://ria.ru/20240805/bezopasnost-1964130257.html
https://ria.ru/20240802/shapsha-1963793093.html
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общество, калужская область, россия, обнинск, михаил мишустин, владислав шапша
Калужская область, Общество, Калужская область, Россия, Обнинск, Михаил Мишустин, Владислав Шапша

Шапша рассказал о развитии системы образования Калужской области

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
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КАЛУГА, 26 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о развитии системы образования в регионе, в частности, о строительстве школ и детских садов.
Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что принял участие в рабочей встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
День знаний - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Калужский губернатор поручил обеспечить безопасность школьников
5 августа, 12:34
«
"Михаил Мишустин подчеркнул, что наш регион внимательно относится к развитию системы образования... Действительно, с 2018 года в регионе построили 29 зданий детских садов, открыли 11 новых школ. Создали более 260 инженерных, педагогических, медицинских, аграрных классов. И порядка 65% выпускников девятых классов и четверть одиннадцатиклассников выбирают рабочие специальности", - написал Шапша.
Он отметил, что правительство Калужской области вместе с министерством просвещения РФ создали первый в стране Федеральный технопарк профобразования. Открытие нового кампуса "Бауманки" уже позволило запустить набор по 10 новым специальностям. В Обнинске создается международный центр ядерного образования Обнинск-Тех, рассказал губернатор.
"Обсудили дальнейшие планы. В том числе по программе капремонта школ. 35 зданий по всей области уже привели в порядок. Готовы работать дальше. Из первоочередных нужд - 8 школ и 31 детский сад. Рассчитываем на включение наших объектов в федеральные программы", - написал Владислав Шапша.
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Шапша: подрядчик в течение месяца выйдет на стройплощадку школы в Людинове
2 августа, 22:43
 
Калужская областьОбществоКалужская областьРоссияОбнинскМихаил МишустинВладислав Шапша
 
 
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