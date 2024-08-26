https://ria.ru/20240826/obrazovanie-1968609812.html

Шапша рассказал о развитии системы образования Калужской области

Шапша рассказал о развитии системы образования Калужской области - РИА Новости, 26.08.2024

Шапша рассказал о развитии системы образования Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о развитии системы образования в регионе, в частности, о... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T20:03

2024-08-26T20:03

2024-08-26T20:05

калужская область

общество

калужская область

россия

обнинск

михаил мишустин

владислав шапша

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КАЛУГА, 26 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о развитии системы образования в регионе, в частности, о строительстве школ и детских садов. Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что принял участие в рабочей встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. "Михаил Мишустин подчеркнул, что наш регион внимательно относится к развитию системы образования... Действительно, с 2018 года в регионе построили 29 зданий детских садов, открыли 11 новых школ. Создали более 260 инженерных, педагогических, медицинских, аграрных классов. И порядка 65% выпускников девятых классов и четверть одиннадцатиклассников выбирают рабочие специальности", - написал Шапша. Он отметил, что правительство Калужской области вместе с министерством просвещения РФ создали первый в стране Федеральный технопарк профобразования. Открытие нового кампуса "Бауманки" уже позволило запустить набор по 10 новым специальностям. В Обнинске создается международный центр ядерного образования Обнинск-Тех, рассказал губернатор. "Обсудили дальнейшие планы. В том числе по программе капремонта школ. 35 зданий по всей области уже привели в порядок. Готовы работать дальше. Из первоочередных нужд - 8 школ и 31 детский сад. Рассчитываем на включение наших объектов в федеральные программы", - написал Владислав Шапша.

https://ria.ru/20240805/bezopasnost-1964130257.html

https://ria.ru/20240802/shapsha-1963793093.html

калужская область

россия

обнинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, калужская область, россия, обнинск, михаил мишустин, владислав шапша