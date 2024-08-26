https://ria.ru/20240826/oblast-1968536583.html

Белгородская область получила новую партию средств для борьбы с дронами

Белгородская область получила новую партию средств для борьбы с дронами - РИА Новости, 26.08.2024

Белгородская область получила новую партию средств для борьбы с дронами

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о получении новой партии антидронового оборудования для четырех приграничных районов... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T15:11

2024-08-26T15:11

2024-08-26T15:11

специальная военная операция на украине

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о получении новой партии антидронового оборудования для четырех приграничных районов региона. "Большое спасибо "Народному фронту" и его руководителю Михаилу Михайловичу Кузнецову. РЭБы и детекторы, предназначенные для обнаружения дронов, мы передали в Валуйский и Грайворонский горокруга, в Борисовский и Краснояружский районы", - написал Гладков. По его словам, задача глав муниципалитетов - определить, на какую технику будет установлено полученное оборудование. В первую очередь, это автобусы, коммунальные машины, выполняющие социальные задачи в приграничных селах и хуторах, а также автомобили, которые смогут сопровождать незащищенный транспорт. Губернатор отметил, что Белгородская область занимается оснащением средствами борьбы с беспилотниками приграничных территорий с 2022 года. Особенно активно эта работа ведется с середины весны, когда угроза со стороны украинских дронов обострилась. "Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы обезопасить жизни людей", - добавил Гладков.

https://ria.ru/20240822/minoborony-1967892007.html

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белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность