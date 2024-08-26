https://ria.ru/20240826/oblast-1968536583.html
Белгородская область получила новую партию средств для борьбы с дронами
Белгородская область получила новую партию средств для борьбы с дронами - РИА Новости, 26.08.2024
Белгородская область получила новую партию средств для борьбы с дронами
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о получении новой партии антидронового оборудования для четырех приграничных районов... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:11
2024-08-26T15:11
2024-08-26T15:11
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БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о получении новой партии антидронового оборудования для четырех приграничных районов региона. "Большое спасибо "Народному фронту" и его руководителю Михаилу Михайловичу Кузнецову. РЭБы и детекторы, предназначенные для обнаружения дронов, мы передали в Валуйский и Грайворонский горокруга, в Борисовский и Краснояружский районы", - написал Гладков. По его словам, задача глав муниципалитетов - определить, на какую технику будет установлено полученное оборудование. В первую очередь, это автобусы, коммунальные машины, выполняющие социальные задачи в приграничных селах и хуторах, а также автомобили, которые смогут сопровождать незащищенный транспорт. Губернатор отметил, что Белгородская область занимается оснащением средствами борьбы с беспилотниками приграничных территорий с 2022 года. Особенно активно эта работа ведется с середины весны, когда угроза со стороны украинских дронов обострилась. "Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы обезопасить жизни людей", - добавил Гладков.
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белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Белгородская область получила новую партию средств для борьбы с дронами
Гладков: Белгородская область получила новую поставку антидронового оборудования
БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале
о получении новой партии антидронового оборудования для четырех приграничных районов региона.
"Большое спасибо "Народному фронту" и его руководителю Михаилу Михайловичу Кузнецову. РЭБы и детекторы, предназначенные для обнаружения дронов, мы передали в Валуйский и Грайворонский горокруга, в Борисовский и Краснояружский районы", - написал Гладков.
По его словам, задача глав муниципалитетов - определить, на какую технику будет установлено полученное оборудование. В первую очередь, это автобусы, коммунальные машины, выполняющие социальные задачи в приграничных селах и хуторах, а также автомобили, которые смогут сопровождать незащищенный транспорт.
Губернатор отметил, что Белгородская область занимается оснащением средствами борьбы с беспилотниками приграничных территорий с 2022 года. Особенно активно эта работа ведется с середины весны, когда угроза со стороны украинских дронов обострилась.
"Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы обезопасить жизни людей", - добавил Гладков.