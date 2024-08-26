https://ria.ru/20240826/obekty-1968482994.html

В Винницкой области Украины заявили о повреждении инфраструктуры

В Винницкой области Украины заявили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 26.08.2024

В Винницкой области Украины заявили о повреждении инфраструктуры

Объекты критической инфраструктуры повреждены в понедельник в Винницкой области на Украине после взрывов, сообщает областная военная администрация. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T12:18

2024-08-26T12:18

2024-08-26T12:18

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены в понедельник в Винницкой области на Украине после взрывов, сообщает областная военная администрация. Ранее в понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Винницкой области на фоне воздушной тревоги. "В Винницкой области (повреждены – ред.) объекты критической инфраструктуры… Последствия… устанавливаются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее в понедельник сообщил, что в нескольких областях Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Украинский энергохолдинг ДТЭК ранее в понедельник сообщал о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.

https://ria.ru/20240826/ukraina-1968469163.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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