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В Львовской области повреждены энергетические объекты

В Львовской области повреждены энергетические объекты - РИА Новости, 26.08.2024

В Львовской области повреждены энергетические объекты

Энергетические объекты повреждены во Львовской области на западе Украины после взрывов, в регионе возникли перебои с электроснабжением, сообщает в понедельник... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T10:21

2024-08-26T10:21

2024-08-26T10:21

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Энергетические объекты повреждены во Львовской области на западе Украины после взрывов, в регионе возникли перебои с электроснабжением, сообщает в понедельник глава областной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале. Как сообщает Козицкий, в понедельник после взрывов в регионе были повреждены энергетические объекты. "Из-за этого во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением", - добавил он. Также мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе из-за перебоев со светом могут возникнуть проблемы и с водоснабжением. "Могут возникнуть перебои с водоснабжением, пока подстанции не перейдут на резервное питание," - написал чиновник в своем Telegram-канале. Энергохолдинг ДТЭК ранее в понедельник сообщил о введении экстренных отключений света на всей территории Украины после взрывов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, львов, россия, андрей садовой, дмитрий песков, дтэк, вооруженные силы украины