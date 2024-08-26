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В Львовской области повреждены энергетические объекты - РИА Новости, 26.08.2024
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В Львовской области повреждены энергетические объекты
В Львовской области повреждены энергетические объекты - РИА Новости, 26.08.2024
В Львовской области повреждены энергетические объекты
Энергетические объекты повреждены во Львовской области на западе Украины после взрывов, в регионе возникли перебои с электроснабжением, сообщает в понедельник... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T10:21
2024-08-26T10:21
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Энергетические объекты повреждены во Львовской области на западе Украины после взрывов, в регионе возникли перебои с электроснабжением, сообщает в понедельник глава областной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале. Как сообщает Козицкий, в понедельник после взрывов в регионе были повреждены энергетические объекты. "Из-за этого во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением", - добавил он. Также мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе из-за перебоев со светом могут возникнуть проблемы и с водоснабжением. "Могут возникнуть перебои с водоснабжением, пока подстанции не перейдут на резервное питание," - написал чиновник в своем Telegram-канале. Энергохолдинг ДТЭК ранее в понедельник сообщил о введении экстренных отключений света на всей территории Украины после взрывов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, украина, львов, россия, андрей садовой, дмитрий песков, дтэк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львов, Россия, Андрей Садовой, Дмитрий Песков, ДТЭК, Вооруженные силы Украины
В Львовской области повреждены энергетические объекты

Власти Львовской области сообщили о повреждении энергетических объектов

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные тушат пожар
Украинские пожарные тушат пожар - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Энергетические объекты повреждены во Львовской области на западе Украины после взрывов, в регионе возникли перебои с электроснабжением, сообщает в понедельник глава областной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.
Как сообщает Козицкий, в понедельник после взрывов в регионе были повреждены энергетические объекты.
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"Из-за этого во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением", - добавил он.
Также мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе из-за перебоев со светом могут возникнуть проблемы и с водоснабжением.
"Могут возникнуть перебои с водоснабжением, пока подстанции не перейдут на резервное питание," - написал чиновник в своем Telegram-канале.
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Энергохолдинг ДТЭК ранее в понедельник сообщил о введении экстренных отключений света на всей территории Украины после взрывов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛьвовРоссияАндрей СадовойДмитрий ПесковДТЭКВооруженные силы Украины
 
 
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