В Львовской области повреждены энергетические объекты
Власти Львовской области сообщили о повреждении энергетических объектов
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные тушат пожар
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Энергетические объекты повреждены во Львовской области на западе Украины после взрывов, в регионе возникли перебои с электроснабжением, сообщает в понедельник глава областной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.
Как сообщает Козицкий, в понедельник после взрывов в регионе были повреждены энергетические объекты.
"Из-за этого во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением", - добавил он.
Также мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе из-за перебоев со светом могут возникнуть проблемы и с водоснабжением.
"Могут возникнуть перебои с водоснабжением, пока подстанции не перейдут на резервное питание," - написал чиновник в своем Telegram-канале.
Энергохолдинг ДТЭК ранее в понедельник сообщил о введении экстренных отключений света на всей территории Украины после взрывов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.