https://ria.ru/20240826/npz-1968548729.html

После инцидента на Омском НПЗ госпитализировали семь человек

После инцидента на Омском НПЗ госпитализировали семь человек - РИА Новости, 26.08.2024

После инцидента на Омском НПЗ госпитализировали семь человек

Семь человек госпитализировали после инцидента на Омском нефтеперерабатывающем заводе, состояние одного пострадавшего тяжелое, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T15:46

2024-08-26T15:46

2024-08-26T22:53

происшествия

омская область

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Семь человек госпитализировали после инцидента на Омском нефтеперерабатывающем заводе, состояние одного пострадавшего тяжелое, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.В понедельник около 15:00 (12:00 мск) в районе Нефтяников в Омске раздался сильный хлопок, который было слышно в нескольких других частях города. Как выяснилось, произошло возгорание на одной из установок Омского НПЗ. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. Предприятие сообщало, что двум пострадавшим помощь была оказана на месте."Работа пожарных команд продолжается. По уточненным данным, в результате инцидента госпитализированы семь человек. Все доставлены в БСМП-1. На месте работает министр здравоохранения Омской области Дмитрий Анатольевич Маркелов", — написал губернатор.По его словам, состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое. Он также добавил, что с каждым пострадавшим работают врачи, оказывается вся необходимая медицинская помощь.Как отметили в пресс-службе НПЗ, все пострадавшие при возгорании сотрудники застрахованы по корпоративной программе ДМС и программе страхования жизни и здоровья. "Пострадавшие при возгорании на ОНПЗ получат необходимую помощь", — добавили там.Омский НПЗ принадлежит "Газпром нефти", это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие входит в число крупнейших поставщиков моторных топлив на внутренний рынок: здесь производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. Ежегодный объем переработки завода — более 21 миллиона тонн нефти.

https://ria.ru/20240826/pozhar-1968553428.html

https://ria.ru/20240826/pozhar-1968541468.html

омская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, омская область