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Возгорание на Омском НПЗ не повлияет на объемы переработки - РИА Новости, 26.08.2024
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14:34 26.08.2024 (обновлено: 14:40 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/npz-1968523769.html
Возгорание на Омском НПЗ не повлияет на объемы переработки
Возгорание на Омском НПЗ не повлияет на объемы переработки - РИА Новости, 26.08.2024
Возгорание на Омском НПЗ не повлияет на объемы переработки
Возгорание на Омском НПЗ "Газпром нефти" не повлияет на его производственную программу, план по переработке будет выполнен за счет дополнительных... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:34
2024-08-26T14:40
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Возгорание на Омском НПЗ "Газпром нефти" не повлияет на его производственную программу, план по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей, сообщила пресс-служба предприятия.Ранее в понедельник на Омском НПЗ "Газпром нефти" произошло возгорание технологического оборудования, оно "под контролем", завод работает штатно, сообщала пресс-служба. Известно о двоих пострадавших, им была оказана помощь на месте."Возгорание технологического оборудования на Омском НПЗ не повлияет на его производственную программу, план по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей предприятия", - говорится в сообщении пресс-службы Омского НПЗ.
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омск, происшествия
Омск, Происшествия
Возгорание на Омском НПЗ не повлияет на объемы переработки

План по переработке на Омском НПЗ после пожара выполнят за счет допмощностей

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПожар на Омском НПЗ
Пожар на Омском НПЗ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Пожар на Омском НПЗ
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Возгорание на Омском НПЗ "Газпром нефти" не повлияет на его производственную программу, план по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей, сообщила пресс-служба предприятия.
Ранее в понедельник на Омском НПЗ "Газпром нефти" произошло возгорание технологического оборудования, оно "под контролем", завод работает штатно, сообщала пресс-служба. Известно о двоих пострадавших, им была оказана помощь на месте.
"Возгорание технологического оборудования на Омском НПЗ не повлияет на его производственную программу, план по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей предприятия", - говорится в сообщении пресс-службы Омского НПЗ.
Пожар на Омском НПЗ. 26 августа 2024 года - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Площадь пожара на Омском НПЗ составила тысячу квадратных метров
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