https://ria.ru/20240826/npz-1968523769.html

Возгорание на Омском НПЗ не повлияет на объемы переработки

Возгорание на Омском НПЗ не повлияет на объемы переработки - РИА Новости, 26.08.2024

Возгорание на Омском НПЗ не повлияет на объемы переработки

Возгорание на Омском НПЗ "Газпром нефти" не повлияет на его производственную программу, план по переработке будет выполнен за счет дополнительных... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T14:34

2024-08-26T14:34

2024-08-26T14:40

омск

происшествия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Возгорание на Омском НПЗ "Газпром нефти" не повлияет на его производственную программу, план по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей, сообщила пресс-служба предприятия.Ранее в понедельник на Омском НПЗ "Газпром нефти" произошло возгорание технологического оборудования, оно "под контролем", завод работает штатно, сообщала пресс-служба. Известно о двоих пострадавших, им была оказана помощь на месте."Возгорание технологического оборудования на Омском НПЗ не повлияет на его производственную программу, план по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей предприятия", - говорится в сообщении пресс-службы Омского НПЗ.

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омск

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

омск, происшествия