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Возгорание на Омском НПЗ не повлияет на объемы переработки
Возгорание на Омском НПЗ не повлияет на объемы переработки - РИА Новости, 26.08.2024
Возгорание на Омском НПЗ не повлияет на объемы переработки
Возгорание на Омском НПЗ "Газпром нефти" не повлияет на его производственную программу, план по переработке будет выполнен за счет дополнительных... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:34
2024-08-26T14:34
2024-08-26T14:40
омск
происшествия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Возгорание на Омском НПЗ "Газпром нефти" не повлияет на его производственную программу, план по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей, сообщила пресс-служба предприятия.Ранее в понедельник на Омском НПЗ "Газпром нефти" произошло возгорание технологического оборудования, оно "под контролем", завод работает штатно, сообщала пресс-служба. Известно о двоих пострадавших, им была оказана помощь на месте."Возгорание технологического оборудования на Омском НПЗ не повлияет на его производственную программу, план по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей предприятия", - говорится в сообщении пресс-службы Омского НПЗ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омск, происшествия
Возгорание на Омском НПЗ не повлияет на объемы переработки
План по переработке на Омском НПЗ после пожара выполнят за счет допмощностей
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Возгорание на Омском НПЗ "Газпром нефти" не повлияет на его производственную программу, план по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей, сообщила пресс-служба предприятия.
Ранее в понедельник на Омском НПЗ "Газпром нефти"
произошло возгорание технологического оборудования, оно "под контролем", завод работает штатно, сообщала пресс-служба. Известно о двоих пострадавших, им была оказана помощь на месте.
"Возгорание технологического оборудования на Омском НПЗ не повлияет на его производственную программу, план по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей предприятия", - говорится в сообщении пресс-службы Омского НПЗ.