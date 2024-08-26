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Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами - РИА Новости, 26.08.2024
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами
Новороссийская военно-морская база (НВМБ) на Кубани проведёт во вторник учений по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:16
2024-08-26T12:16
2024-08-26T12:16
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КРАСНОДАР, 26 авг – РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) на Кубани проведёт во вторник учений по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельбы из артиллерийской установки, сообщили в Telegram-канале администрации города. "В период с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 (совпадает с мск) 27 августа 2024 года запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск", - говорится в сообщении. В администрации уточнили, что в ходе учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением стрельбы из артиллерийской установки.
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безопасность, россия, общество, новороссийск
Безопасность, Россия, Общество, Новороссийск
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами
Новороссийская ВМБ проведет учения по отражению нападения безэкипажных катеров