https://ria.ru/20240826/neft-1968516508.html

Нефть подорожала более чем на два процента

Нефть подорожала более чем на два процента - РИА Новости, 26.08.2024

Нефть подорожала более чем на два процента

Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили рост до более чем 2%, а Brent торгуется выше 80 долларов за баррель после объявления властями на востоке Ливии РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T14:15

2024-08-26T14:15

2024-08-26T14:22

экономика

цены на нефть

brent

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_aabbf4dc5a5b114513c7869789cb1266.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили рост до более чем 2%, а Brent торгуется выше 80 долларов за баррель после объявления властями на востоке Ливии форс-мажора на всех месторождениях, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 14.19 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,39%, до 80,02 доллара за баррель, показатель превысил отметку в 80 долларов впервые с 16 августа; стоимость октябрьских фьючерсов на WTI - увеличивалась на 2,63%, до 76,8 доллара. До публикации новостей нефть дорожала примерно на 1%.Ранее в понедельник правительство на востоке Ливии заявило о приостановке добычи и экспорта нефти в связи с форс-мажором на всех месторождениях. Ожидания снижения поставок на рынок поддерживают нефтяные котировки.

https://ria.ru/20240824/sijjarto-1968277232.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, цены на нефть, brent