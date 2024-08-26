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Нефть подорожала более чем на два процента
Нефть подорожала более чем на два процента - РИА Новости, 26.08.2024
Нефть подорожала более чем на два процента
Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили рост до более чем 2%, а Brent торгуется выше 80 долларов за баррель после объявления властями на востоке Ливии РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:15
2024-08-26T14:15
2024-08-26T14:22
экономика
цены на нефть
brent
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили рост до более чем 2%, а Brent торгуется выше 80 долларов за баррель после объявления властями на востоке Ливии форс-мажора на всех месторождениях, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 14.19 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,39%, до 80,02 доллара за баррель, показатель превысил отметку в 80 долларов впервые с 16 августа; стоимость октябрьских фьючерсов на WTI - увеличивалась на 2,63%, до 76,8 доллара. До публикации новостей нефть дорожала примерно на 1%.Ранее в понедельник правительство на востоке Ливии заявило о приостановке добычи и экспорта нефти в связи с форс-мажором на всех месторождениях. Ожидания снижения поставок на рынок поддерживают нефтяные котировки.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, brent
Экономика, Цены на нефть, Brent
Нефть подорожала более чем на два процента
Стоимость нефти Brent превысила 80 долларов за баррель