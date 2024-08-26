https://ria.ru/20240826/naznachenie-1968617326.html
Мишустин назначил Першина заместителем министра культуры
Мишустин назначил Першина заместителем министра культуры - РИА Новости, 26.08.2024
Мишустин назначил Першина заместителем министра культуры
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителя арт-кластера "Таврида" Сергея Першина заместителем министра культуры России, соответствующее... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T20:57
2024-08-26T20:57
2024-08-26T21:06
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителя арт-кластера "Таврида" Сергея Першина заместителем министра культуры России, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации."Назначить Першина Сергея Васильевича заместителем Министра культуры Российской Федерации", - сказано в распоряжении главы кабмина РФ.Першин был генеральным директором АНО "Центр поддержки культурных инициатив" и руководил арт-кластером "Таврида".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости культуры, культура, михаил мишустин, политика
Культура, Россия, Новости культуры, Культура, Михаил Мишустин, Политика
Мишустин назначил Першина заместителем министра культуры
Руководитель арт-кластера "Таврида" Першин назначен замминистра культуры