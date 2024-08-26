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Мишустин назначил Першина заместителем министра культуры - РИА Новости, 26.08.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:57 26.08.2024 (обновлено: 21:06 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/naznachenie-1968617326.html
Мишустин назначил Першина заместителем министра культуры
Мишустин назначил Першина заместителем министра культуры - РИА Новости, 26.08.2024
Мишустин назначил Першина заместителем министра культуры
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителя арт-кластера "Таврида" Сергея Першина заместителем министра культуры России, соответствующее... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T20:57
2024-08-26T21:06
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителя арт-кластера "Таврида" Сергея Першина заместителем министра культуры России, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации."Назначить Першина Сергея Васильевича заместителем Министра культуры Российской Федерации", - сказано в распоряжении главы кабмина РФ.Першин был генеральным директором АНО "Центр поддержки культурных инициатив" и руководил арт-кластером "Таврида".
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Культура, Россия, Новости культуры, Культура, Михаил Мишустин, Политика
Мишустин назначил Першина заместителем министра культуры

Руководитель арт-кластера "Таврида" Першин назначен замминистра культуры

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкСергей Першин
Сергей Першин - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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Сергей Першин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителя арт-кластера "Таврида" Сергея Першина заместителем министра культуры России, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
«
"Назначить Першина Сергея Васильевича заместителем Министра культуры Российской Федерации", - сказано в распоряжении главы кабмина РФ.
Першин был генеральным директором АНО "Центр поддержки культурных инициатив" и руководил арт-кластером "Таврида".
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