https://ria.ru/20240826/natspremiya-1968536464.html

Московская область стала регионом-победителем нацпремии

Московская область стала регионом-победителем нацпремии - РИА Новости, 26.08.2024

Московская область стала регионом-победителем нацпремии

Московская область стала регионом-победителем национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды в рамках Всероссийского форума "Развитие малых РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T15:16

2024-08-26T15:16

2024-08-26T16:41

городское хозяйство москвы

московская область (подмосковье)

михаил хайкин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

новости подмосковья

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Московская область стала регионом-победителем национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды в рамках Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений", сообщили в пресс-службе министерства благоустройства региона. "В рамках Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений" провели I Национальную премию в сфере формирования комфортной городской среды. Московская область стала регионом-победителем в номинации "Лучший регион по реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", - сообщили в пресс-службе. В Министерстве благоустройства отдельно отметили увеличение количества природных территорий, обустроенных для отдыха жителей и гостей Подмосковья. Их количество увеличилось в разы и сейчас на территории Московской области действуют 194 парка и лесопарка, где комфортно отдыхать в любое время года и при любой погоде. По словам, министра благоустройства региона Михаила Хайкина, за 5 лет была проведена масштабная работа по благоустройству региона, победа в нацпремии является результатом совместной работы профессионалов и активных жителей, вносящих свой вклад в благоустройство и развитие территорий. "Мы успешно реализовали благоустройство 480 объектов, включая 194 пешеходные зоны, 37 площадей, 71 сквер, 44 набережные и 20 лесопарков. Мы гордимся тем, что 73 города Подмосковья теперь имеют статус с благоприятной городской средой. Благодарим Минстрой Российской Федерации за высокую оценку нашей работы. В следующие 5 лет мы планируем создать еще больше парков и общественных пространств", - отметил Хайкин.

https://ria.ru/20240502/podmoskove-1943413827.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье), михаил хайкин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)