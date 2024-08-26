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Московская область стала регионом-победителем нацпремии - РИА Новости, 26.08.2024
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Новости Подмосковья
 
15:16 26.08.2024 (обновлено: 16:41 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/natspremiya-1968536464.html
Московская область стала регионом-победителем нацпремии
Московская область стала регионом-победителем нацпремии - РИА Новости, 26.08.2024
Московская область стала регионом-победителем нацпремии
Московская область стала регионом-победителем национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды в рамках Всероссийского форума "Развитие малых РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:16
2024-08-26T16:41
городское хозяйство москвы
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
новости подмосковья
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Московская область стала регионом-победителем национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды в рамках Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений", сообщили в пресс-службе министерства благоустройства региона. "В рамках Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений" провели I Национальную премию в сфере формирования комфортной городской среды. Московская область стала регионом-победителем в номинации "Лучший регион по реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", - сообщили в пресс-службе. В Министерстве благоустройства отдельно отметили увеличение количества природных территорий, обустроенных для отдыха жителей и гостей Подмосковья. Их количество увеличилось в разы и сейчас на территории Московской области действуют 194 парка и лесопарка, где комфортно отдыхать в любое время года и при любой погоде. По словам, министра благоустройства региона Михаила Хайкина, за 5 лет была проведена масштабная работа по благоустройству региона, победа в нацпремии является результатом совместной работы профессионалов и активных жителей, вносящих свой вклад в благоустройство и развитие территорий. "Мы успешно реализовали благоустройство 480 объектов, включая 194 пешеходные зоны, 37 площадей, 71 сквер, 44 набережные и 20 лесопарков. Мы гордимся тем, что 73 города Подмосковья теперь имеют статус с благоприятной городской средой. Благодарим Минстрой Российской Федерации за высокую оценку нашей работы. В следующие 5 лет мы планируем создать еще больше парков и общественных пространств", - отметил Хайкин.
https://ria.ru/20240502/podmoskove-1943413827.html
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городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье), михаил хайкин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Городское хозяйство Москвы, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Новости Подмосковья

Московская область стала регионом-победителем нацпремии

© Фото : Министерство благоустройства Московской областиМосковская область победила в нацпремии в сфере формирования комфортной городской среды
Московская область победила в нацпремии в сфере формирования комфортной городской среды - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Министерство благоустройства Московской области
Московская область победила в нацпремии в сфере формирования комфортной городской среды
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Московская область стала регионом-победителем национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды в рамках Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений", сообщили в пресс-службе министерства благоустройства региона.
"В рамках Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений" провели I Национальную премию в сфере формирования комфортной городской среды. Московская область стала регионом-победителем в номинации "Лучший регион по реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", - сообщили в пресс-службе.
В Министерстве благоустройства отдельно отметили увеличение количества природных территорий, обустроенных для отдыха жителей и гостей Подмосковья. Их количество увеличилось в разы и сейчас на территории Московской области действуют 194 парка и лесопарка, где комфортно отдыхать в любое время года и при любой погоде.
По словам, министра благоустройства региона Михаила Хайкина, за 5 лет была проведена масштабная работа по благоустройству региона, победа в нацпремии является результатом совместной работы профессионалов и активных жителей, вносящих свой вклад в благоустройство и развитие территорий.
"Мы успешно реализовали благоустройство 480 объектов, включая 194 пешеходные зоны, 37 площадей, 71 сквер, 44 набережные и 20 лесопарков. Мы гордимся тем, что 73 города Подмосковья теперь имеют статус с благоприятной городской средой. Благодарим Минстрой Российской Федерации за высокую оценку нашей работы. В следующие 5 лет мы планируем создать еще больше парков и общественных пространств", - отметил Хайкин.
Жители Подмосковья голосуют за территории для благоустройства - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Более 855 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в онлайн-голосовании
2 мая, 10:00
 
Новости ПодмосковьяГородское хозяйство МосквыМосковская область (Подмосковье)Михаил ХайкинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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