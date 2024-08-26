Московская область стала регионом-победителем нацпремии
© Фото : Министерство благоустройства Московской областиМосковская область победила в нацпремии в сфере формирования комфортной городской среды
Московская область победила в нацпремии в сфере формирования комфортной городской среды
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Московская область стала регионом-победителем национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды в рамках Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений", сообщили в пресс-службе министерства благоустройства региона.
"В рамках Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений" провели I Национальную премию в сфере формирования комфортной городской среды. Московская область стала регионом-победителем в номинации "Лучший регион по реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", - сообщили в пресс-службе.
В Министерстве благоустройства отдельно отметили увеличение количества природных территорий, обустроенных для отдыха жителей и гостей Подмосковья. Их количество увеличилось в разы и сейчас на территории Московской области действуют 194 парка и лесопарка, где комфортно отдыхать в любое время года и при любой погоде.
По словам, министра благоустройства региона Михаила Хайкина, за 5 лет была проведена масштабная работа по благоустройству региона, победа в нацпремии является результатом совместной работы профессионалов и активных жителей, вносящих свой вклад в благоустройство и развитие территорий.
"Мы успешно реализовали благоустройство 480 объектов, включая 194 пешеходные зоны, 37 площадей, 71 сквер, 44 набережные и 20 лесопарков. Мы гордимся тем, что 73 города Подмосковья теперь имеют статус с благоприятной городской средой. Благодарим Минстрой Российской Федерации за высокую оценку нашей работы. В следующие 5 лет мы планируем создать еще больше парков и общественных пространств", - отметил Хайкин.