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В столице подвели итоги конкурса "Лучшие практики наставничества Москвы" - РИА Новости, 26.08.2024
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09:00 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/nastavniki-1968361764.html
В столице подвели итоги конкурса "Лучшие практики наставничества Москвы"
В столице подвели итоги конкурса "Лучшие практики наставничества Москвы" - РИА Новости, 26.08.2024
В столице подвели итоги конкурса "Лучшие практики наставничества Москвы"
В завершении Дня производительности труда и наставничества, прошедшего в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", в столице прошла церемония... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T09:00
2024-08-26T09:00
москва
мария багреева
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МОСКВА, 26 августа — РИА Новости. В завершении Дня производительности труда и наставничества, прошедшего в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", в столице прошла церемония награждения победителей конкурса "Лучшие практики наставничества города Москвы – 2024".Как рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, наставничество является одним из наиболее востребованных инструментов национального проекта “Производительность труда”, который помогает адаптировать и обучать сотрудников разных категорий, желающих повысить квалификацию и получить новые знания."Москва активно поддерживает и развивает наставничество на столичных предприятиях и уже во второй раз проводит конкурс лучших практик наставничества, который содействует распространению передового опыта, росту профессиональных компетенций и развитию кадрового потенциала столичных предприятий. Компании, применяющие наставничество, отмечают повышение эффективности всех бизнес-процессов, существенное сокращение текучести кадров и, как следствие, снижение затрат на подбор персонала", – приводит слова Багреевой пресс-служба департамента.Сообщается также, что в этом году на конкурс поступило 160 проектов, что почти в три раза превысило прошлогодний показатель. Багреева отметила, что наставничество становится все более популярным у московских предприятий и развивает новые форматы. Так, многие компании внедряют в него цифровые технологии или используют игровые форматы для ускорения обучения и адаптации к рабочей среде новичков.Также заметным трендом заммэра называет расширение количества отраслей, в которых организации практикуют наставничество. Так, все больше учреждений госсектора и компании социальной сферы усиливают кадровый потенциал и повышают производительность за счет этого процесса.Победители и финалисты конкурса, проводившегося в семи номинациях, получили специальные призы. Самые интересные практики наставничества будут тиражированы на столичных предприятиях, а финалисты столичного этапа примут участие во всероссийском этапе конкурса.
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москва, мария багреева
Москва, Мария Багреева

В столице подвели итоги конкурса "Лучшие практики наставничества Москвы"

© Фото : пресс-служба Комплекса экономической политики города МосквыМария Багреева на Дне производительности труда и наставничества
Мария Багреева на Дне производительности труда и наставничества - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : пресс-служба Комплекса экономической политики города Москвы
Мария Багреева на Дне производительности труда и наставничества
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 августа — РИА Новости. В завершении Дня производительности труда и наставничества, прошедшего в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", в столице прошла церемония награждения победителей конкурса "Лучшие практики наставничества города Москвы – 2024".
Как рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, наставничество является одним из наиболее востребованных инструментов национального проекта “Производительность труда”, который помогает адаптировать и обучать сотрудников разных категорий, желающих повысить квалификацию и получить новые знания.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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"Москва активно поддерживает и развивает наставничество на столичных предприятиях и уже во второй раз проводит конкурс лучших практик наставничества, который содействует распространению передового опыта, росту профессиональных компетенций и развитию кадрового потенциала столичных предприятий. Компании, применяющие наставничество, отмечают повышение эффективности всех бизнес-процессов, существенное сокращение текучести кадров и, как следствие, снижение затрат на подбор персонала", – приводит слова Багреевой пресс-служба департамента.
Сообщается также, что в этом году на конкурс поступило 160 проектов, что почти в три раза превысило прошлогодний показатель. Багреева отметила, что наставничество становится все более популярным у московских предприятий и развивает новые форматы. Так, многие компании внедряют в него цифровые технологии или используют игровые форматы для ускорения обучения и адаптации к рабочей среде новичков.
Также заметным трендом заммэра называет расширение количества отраслей, в которых организации практикуют наставничество. Так, все больше учреждений госсектора и компании социальной сферы усиливают кадровый потенциал и повышают производительность за счет этого процесса.
Победители и финалисты конкурса, проводившегося в семи номинациях, получили специальные призы. Самые интересные практики наставничества будут тиражированы на столичных предприятиях, а финалисты столичного этапа примут участие во всероссийском этапе конкурса.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Мария Багреева: оборот фармацевтической отрасли столицы вырос на 20% за год
20 августа, 09:15
 
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