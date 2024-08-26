https://ria.ru/20240826/nastavniki-1968361764.html

В столице подвели итоги конкурса "Лучшие практики наставничества Москвы"

В столице подвели итоги конкурса "Лучшие практики наставничества Москвы" - РИА Новости, 26.08.2024

В столице подвели итоги конкурса "Лучшие практики наставничества Москвы"

В завершении Дня производительности труда и наставничества, прошедшего в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", в столице прошла церемония... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T09:00

2024-08-26T09:00

2024-08-26T09:00

москва

мария багреева

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МОСКВА, 26 августа — РИА Новости. В завершении Дня производительности труда и наставничества, прошедшего в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", в столице прошла церемония награждения победителей конкурса "Лучшие практики наставничества города Москвы – 2024".Как рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, наставничество является одним из наиболее востребованных инструментов национального проекта “Производительность труда”, который помогает адаптировать и обучать сотрудников разных категорий, желающих повысить квалификацию и получить новые знания."Москва активно поддерживает и развивает наставничество на столичных предприятиях и уже во второй раз проводит конкурс лучших практик наставничества, который содействует распространению передового опыта, росту профессиональных компетенций и развитию кадрового потенциала столичных предприятий. Компании, применяющие наставничество, отмечают повышение эффективности всех бизнес-процессов, существенное сокращение текучести кадров и, как следствие, снижение затрат на подбор персонала", – приводит слова Багреевой пресс-служба департамента.Сообщается также, что в этом году на конкурс поступило 160 проектов, что почти в три раза превысило прошлогодний показатель. Багреева отметила, что наставничество становится все более популярным у московских предприятий и развивает новые форматы. Так, многие компании внедряют в него цифровые технологии или используют игровые форматы для ускорения обучения и адаптации к рабочей среде новичков.Также заметным трендом заммэра называет расширение количества отраслей, в которых организации практикуют наставничество. Так, все больше учреждений госсектора и компании социальной сферы усиливают кадровый потенциал и повышают производительность за счет этого процесса.Победители и финалисты конкурса, проводившегося в семи номинациях, получили специальные призы. Самые интересные практики наставничества будут тиражированы на столичных предприятиях, а финалисты столичного этапа примут участие во всероссийском этапе конкурса.

https://ria.ru/20240822/oborot-1967681704.html

https://ria.ru/20240820/farmatsevtika-1967201193.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, мария багреева