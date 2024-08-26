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Экс-сотрудник ФСИН и житель Перми пойдут под суд за наркоторговлю - РИА Новости, 26.08.2024
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21:46 26.08.2024 (обновлено: 22:41 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/narkotorgovlya-1968621903.html
Экс-сотрудник ФСИН и житель Перми пойдут под суд за наркоторговлю
Экс-сотрудник ФСИН и житель Перми пойдут под суд за наркоторговлю - РИА Новости, 26.08.2024
Экс-сотрудник ФСИН и житель Перми пойдут под суд за наркоторговлю
Бывший сотрудник ФСИН и житель Перми пойдут под суд по делу о незаконном обороте наркотиков, у них изъято более 24 килограммов запрещенных веществ, сообщает... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T21:46
2024-08-26T22:41
происшествия
россия
пермь
свердловская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 26 авг - РИА Новости. Бывший сотрудник ФСИН и житель Перми пойдут под суд по делу о незаконном обороте наркотиков, у них изъято более 24 килограммов запрещенных веществ, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, с января 2022 года по июнь 2023 года двое мужчин, один из которых являлся сотрудником ГУФСИН России по Свердловской области, а второй жителем Перми, занимались торговлей наркотиками в разных регионах России, в том числе в Пермском крае. Также они проворачивали финансовые операции для легализации денег, полученных преступным путем. Следователи предъявили фигурантам обвинения в 25 эпизодах незаконного оборота наркотических средств. Во время расследования дела у них было изъято из мест хранения более 24 килограммов наркотиков. "В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков), ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков организованной группой), ч.ч. 1 и 2 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств). Дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, пермь, свердловская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермь, Свердловская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-сотрудник ФСИН и житель Перми пойдут под суд за наркоторговлю

Экс-сотрудника ФСИН и жителя Перми будут судить за незаконный оборот наркотиков

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ПЕРМЬ, 26 авг - РИА Новости. Бывший сотрудник ФСИН и житель Перми пойдут под суд по делу о незаконном обороте наркотиков, у них изъято более 24 килограммов запрещенных веществ, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, с января 2022 года по июнь 2023 года двое мужчин, один из которых являлся сотрудником ГУФСИН России по Свердловской области, а второй жителем Перми, занимались торговлей наркотиками в разных регионах России, в том числе в Пермском крае. Также они проворачивали финансовые операции для легализации денег, полученных преступным путем. Следователи предъявили фигурантам обвинения в 25 эпизодах незаконного оборота наркотических средств. Во время расследования дела у них было изъято из мест хранения более 24 килограммов наркотиков.
«
"В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков), ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков организованной группой), ч.ч. 1 и 2 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств). Дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияПермьСвердловская областьФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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