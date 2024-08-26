Часть украинских наемников отказались пересекать Днепр, сообщило подполье
Подполье: часть наемников отказались пересекать Днепр по команде Киева
© Владимир Сальдо/TelegramАртиллеристы-реактивщики группировки войск "Днепр" уничтожили скопление боевиков украинских формирований на одном из островов в дельте Днепра
Артиллеристы-реактивщики группировки войск "Днепр" уничтожили скопление боевиков украинских формирований на одном из островов в дельте Днепра. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 26 авг - РИА Новости. Большая часть иностранных наемников отказалась участвовать в планировавшейся на 24 августа десантной операции по захвату плацдармов на левом берегу Днепра, они были разоружены, командование ВСУ ведет в отношении них расследование, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье Херсона.
"Отказавшихся от участия в десанте на левый берег Днепра иностранных наемников из Польши, США и стран Латинской Америки разоружили, и в настоящее время командование украинской армии принимает решение об их дальнейшей судьбе", - сказал участник сопротивления.
По словам подпольщика, большая часть иностранных наемников отказалась участвовать в планировавшейся на 24 августа десантной операции в связи с предыдущими провалами подобных акций на Тендеровской косе.
По данным подполья, группировка войск "Днепр" точечными упреждающими ударами сорвала попытку украинской армии силами иностранных наемников захватить плацдармы на левом берегу Днепра.