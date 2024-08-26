https://ria.ru/20240826/naemniki-1968537158.html

Часть украинских наемников отказались пересекать Днепр, сообщило подполье

Часть украинских наемников отказались пересекать Днепр, сообщило подполье - РИА Новости, 26.08.2024

Часть украинских наемников отказались пересекать Днепр, сообщило подполье

Большая часть иностранных наемников отказалась участвовать в планировавшейся на 24 августа десантной операции по захвату плацдармов на левом берегу Днепра, они... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T15:12

2024-08-26T15:12

2024-08-26T15:13

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вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 26 авг - РИА Новости. Большая часть иностранных наемников отказалась участвовать в планировавшейся на 24 августа десантной операции по захвату плацдармов на левом берегу Днепра, они были разоружены, командование ВСУ ведет в отношении них расследование, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье Херсона. "Отказавшихся от участия в десанте на левый берег Днепра иностранных наемников из Польши, США и стран Латинской Америки разоружили, и в настоящее время командование украинской армии принимает решение об их дальнейшей судьбе", - сказал участник сопротивления. По словам подпольщика, большая часть иностранных наемников отказалась участвовать в планировавшейся на 24 августа десантной операции в связи с предыдущими провалами подобных акций на Тендеровской косе. По данным подполья, группировка войск "Днепр" точечными упреждающими ударами сорвала попытку украинской армии силами иностранных наемников захватить плацдармы на левом берегу Днепра.

https://ria.ru/20240826/udar-1968524199.html

https://ria.ru/20240826/peskov-1968487873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепр (город), херсон, польша, вооруженные силы украины