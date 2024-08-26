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Часть украинских наемников отказались пересекать Днепр, сообщило подполье - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 26.08.2024 (обновлено: 15:13 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/naemniki-1968537158.html
Часть украинских наемников отказались пересекать Днепр, сообщило подполье
Часть украинских наемников отказались пересекать Днепр, сообщило подполье - РИА Новости, 26.08.2024
Часть украинских наемников отказались пересекать Днепр, сообщило подполье
Большая часть иностранных наемников отказалась участвовать в планировавшейся на 24 августа десантной операции по захвату плацдармов на левом берегу Днепра, они... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:12
2024-08-26T15:13
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
херсон
польша
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 26 авг - РИА Новости. Большая часть иностранных наемников отказалась участвовать в планировавшейся на 24 августа десантной операции по захвату плацдармов на левом берегу Днепра, они были разоружены, командование ВСУ ведет в отношении них расследование, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье Херсона. "Отказавшихся от участия в десанте на левый берег Днепра иностранных наемников из Польши, США и стран Латинской Америки разоружили, и в настоящее время командование украинской армии принимает решение об их дальнейшей судьбе", - сказал участник сопротивления. По словам подпольщика, большая часть иностранных наемников отказалась участвовать в планировавшейся на 24 августа десантной операции в связи с предыдущими провалами подобных акций на Тендеровской косе. По данным подполья, группировка войск "Днепр" точечными упреждающими ударами сорвала попытку украинской армии силами иностранных наемников захватить плацдармы на левом берегу Днепра.
https://ria.ru/20240826/udar-1968524199.html
https://ria.ru/20240826/peskov-1968487873.html
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в мире, днепр (город), херсон, польша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсон, Польша, Вооруженные силы Украины
Часть украинских наемников отказались пересекать Днепр, сообщило подполье

Подполье: часть наемников отказались пересекать Днепр по команде Киева

© Владимир Сальдо/TelegramАртиллеристы-реактивщики группировки войск "Днепр" уничтожили скопление боевиков украинских формирований на одном из островов в дельте Днепра
Артиллеристы-реактивщики группировки войск Днепр уничтожили скопление боевиков украинских формирований на одном из островов в дельте Днепра - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Владимир Сальдо/Telegram
Артиллеристы-реактивщики группировки войск "Днепр" уничтожили скопление боевиков украинских формирований на одном из островов в дельте Днепра. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 26 авг - РИА Новости. Большая часть иностранных наемников отказалась участвовать в планировавшейся на 24 августа десантной операции по захвату плацдармов на левом берегу Днепра, они были разоружены, командование ВСУ ведет в отношении них расследование, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье Херсона.
"Отказавшихся от участия в десанте на левый берег Днепра иностранных наемников из Польши, США и стран Латинской Америки разоружили, и в настоящее время командование украинской армии принимает решение об их дальнейшей судьбе", - сказал участник сопротивления.
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Вчера, 14:36
По словам подпольщика, большая часть иностранных наемников отказалась участвовать в планировавшейся на 24 августа десантной операции в связи с предыдущими провалами подобных акций на Тендеровской косе.
По данным подполья, группировка войск "Днепр" точечными упреждающими ударами сорвала попытку украинской армии силами иностранных наемников захватить плацдармы на левом берегу Днепра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)ХерсонПольшаВооруженные силы Украины
 
 
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