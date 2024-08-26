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Самый старый мужчина в мире отпраздновал 112-й день рождения - РИА Новости, 26.08.2024
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15:35 26.08.2024 (обновлено: 15:36 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/muzhchina-1968544421.html
Самый старый мужчина в мире отпраздновал 112-й день рождения
Самый старый мужчина в мире отпраздновал 112-й день рождения - РИА Новости, 26.08.2024
Самый старый мужчина в мире отпраздновал 112-й день рождения
Самый старый из ныне живущих мужчин, житель Великобритании Джон Альфред Тиннисвуд отпраздновал свой 112-й день рождения, сообщила газета Guardian. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:35
2024-08-26T15:36
в мире
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венесуэла
ливерпуль
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Самый старый из ныне живущих мужчин, житель Великобритании Джон Альфред Тиннисвуд отпраздновал свой 112-й день рождения, сообщила газета Guardian. В апреле "Книга рекордов Гиннеса" признала 111-летнего Тиннисвуда самым старым мужчиной из ныне живущих. До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что венесуэлец Хуан Висенте Перес Мора, признанный до этого старейшим мужчиной в мире, скончался в 114 лет. "Самому старому из ныне живущих мужчин исполнилось 112 лет", - говорится в статье. Тиннисвуд родился в Ливерпуле в 1912 году - в том же году, когда затонул "Титаник". Мужчина пережил британскую королеву Елизавету II, родившуюся на 14 лет позднее него и правившую 70 лет. За его жизнь в Великобритании сменились 24 премьера, отмечает Guardian. Тиннисвуд также стал самым старым из ныне живущих мужчин-ветеранов Второй мировой войны, сообщает газета. Рекордсмен проживает в доме престарелых в английском Саутпорте, где сотрудники описывают его как большого болтуна. По словам Тиннисвуда, секрет его долголетия - чистая удача. Его главный совет по сохранению здоровья - соблюдать умеренность. Рекорд среди ныне живущих женщин принадлежит японке Томико Итооке, которая родилась в 1908 году, в мае она отпраздновала свой 116-й день рождения.
https://ria.ru/20240313/aleksander-1932776510.html
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в мире, великобритания, венесуэла, ливерпуль, николас мадуро, елизавета ii
В мире, Великобритания, Венесуэла, Ливерпуль, Николас Мадуро, Елизавета II
Самый старый мужчина в мире отпраздновал 112-й день рождения

Самый старый мужчина в мире Джон Тиннисвуд отпраздновал 112-й день рождения

© Фото : The Hollies Rest HomeСамый старый из ныне живущих мужчин, житель Великобритании Джон Альфред Тиннисвуд
Самый старый из ныне живущих мужчин, житель Великобритании Джон Альфред Тиннисвуд - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : The Hollies Rest Home
Самый старый из ныне живущих мужчин, житель Великобритании Джон Альфред Тиннисвуд
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Самый старый из ныне живущих мужчин, житель Великобритании Джон Альфред Тиннисвуд отпраздновал свой 112-й день рождения, сообщила газета Guardian.
В апреле "Книга рекордов Гиннеса" признала 111-летнего Тиннисвуда самым старым мужчиной из ныне живущих. До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что венесуэлец Хуан Висенте Перес Мора, признанный до этого старейшим мужчиной в мире, скончался в 114 лет.
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«
"Самому старому из ныне живущих мужчин исполнилось 112 лет", - говорится в статье.
Тиннисвуд родился в Ливерпуле в 1912 году - в том же году, когда затонул "Титаник". Мужчина пережил британскую королеву Елизавету II, родившуюся на 14 лет позднее него и правившую 70 лет. За его жизнь в Великобритании сменились 24 премьера, отмечает Guardian. Тиннисвуд также стал самым старым из ныне живущих мужчин-ветеранов Второй мировой войны, сообщает газета.
Рекордсмен проживает в доме престарелых в английском Саутпорте, где сотрудники описывают его как большого болтуна. По словам Тиннисвуда, секрет его долголетия - чистая удача. Его главный совет по сохранению здоровья - соблюдать умеренность.
Рекорд среди ныне живущих женщин принадлежит японке Томико Итооке, которая родилась в 1908 году, в мае она отпраздновала свой 116-й день рождения.
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В миреВеликобританияВенесуэлаЛиверпульНиколас МадуроЕлизавета II
 
 
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