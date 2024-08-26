https://ria.ru/20240826/muzhchina-1968544421.html

Самый старый мужчина в мире отпраздновал 112-й день рождения

Самый старый мужчина в мире отпраздновал 112-й день рождения - РИА Новости, 26.08.2024

Самый старый мужчина в мире отпраздновал 112-й день рождения

Самый старый из ныне живущих мужчин, житель Великобритании Джон Альфред Тиннисвуд отпраздновал свой 112-й день рождения, сообщила газета Guardian. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T15:35

2024-08-26T15:35

2024-08-26T15:36

в мире

великобритания

венесуэла

ливерпуль

николас мадуро

елизавета ii

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968545482_0:331:640:691_1920x0_80_0_0_8db4ba3fc158d532b191b6ba19bdf2d0.jpg

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Самый старый из ныне живущих мужчин, житель Великобритании Джон Альфред Тиннисвуд отпраздновал свой 112-й день рождения, сообщила газета Guardian. В апреле "Книга рекордов Гиннеса" признала 111-летнего Тиннисвуда самым старым мужчиной из ныне живущих. До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что венесуэлец Хуан Висенте Перес Мора, признанный до этого старейшим мужчиной в мире, скончался в 114 лет. "Самому старому из ныне живущих мужчин исполнилось 112 лет", - говорится в статье. Тиннисвуд родился в Ливерпуле в 1912 году - в том же году, когда затонул "Титаник". Мужчина пережил британскую королеву Елизавету II, родившуюся на 14 лет позднее него и правившую 70 лет. За его жизнь в Великобритании сменились 24 премьера, отмечает Guardian. Тиннисвуд также стал самым старым из ныне живущих мужчин-ветеранов Второй мировой войны, сообщает газета. Рекордсмен проживает в доме престарелых в английском Саутпорте, где сотрудники описывают его как большого болтуна. По словам Тиннисвуда, секрет его долголетия - чистая удача. Его главный совет по сохранению здоровья - соблюдать умеренность. Рекорд среди ныне живущих женщин принадлежит японке Томико Итооке, которая родилась в 1908 году, в мае она отпраздновала свой 116-й день рождения.

https://ria.ru/20240313/aleksander-1932776510.html

https://ria.ru/20240404/yaponets-1937739202.html

великобритания

венесуэла

ливерпуль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, венесуэла, ливерпуль, николас мадуро, елизавета ii