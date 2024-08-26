Самый старый мужчина в мире отпраздновал 112-й день рождения
Самый старый мужчина в мире Джон Тиннисвуд отпраздновал 112-й день рождения
© Фото : The Hollies Rest HomeСамый старый из ныне живущих мужчин, житель Великобритании Джон Альфред Тиннисвуд
© Фото : The Hollies Rest Home
Самый старый из ныне живущих мужчин, житель Великобритании Джон Альфред Тиннисвуд
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Самый старый из ныне живущих мужчин, житель Великобритании Джон Альфред Тиннисвуд отпраздновал свой 112-й день рождения, сообщила газета Guardian.
В апреле "Книга рекордов Гиннеса" признала 111-летнего Тиннисвуда самым старым мужчиной из ныне живущих. До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что венесуэлец Хуан Висенте Перес Мора, признанный до этого старейшим мужчиной в мире, скончался в 114 лет.
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"Самому старому из ныне живущих мужчин исполнилось 112 лет", - говорится в статье.
Тиннисвуд родился в Ливерпуле в 1912 году - в том же году, когда затонул "Титаник". Мужчина пережил британскую королеву Елизавету II, родившуюся на 14 лет позднее него и правившую 70 лет. За его жизнь в Великобритании сменились 24 премьера, отмечает Guardian. Тиннисвуд также стал самым старым из ныне живущих мужчин-ветеранов Второй мировой войны, сообщает газета.
Рекордсмен проживает в доме престарелых в английском Саутпорте, где сотрудники описывают его как большого болтуна. По словам Тиннисвуда, секрет его долголетия - чистая удача. Его главный совет по сохранению здоровья - соблюдать умеренность.
Рекорд среди ныне живущих женщин принадлежит японке Томико Итооке, которая родилась в 1908 году, в мае она отпраздновала свой 116-й день рождения.
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