https://ria.ru/20240826/musor-1968545468.html

В МО установили 2 тысячи новых контейнеров для раздельного сбора мусора

В МО установили 2 тысячи новых контейнеров для раздельного сбора мусора - РИА Новости, 26.08.2024

В МО установили 2 тысячи новых контейнеров для раздельного сбора мусора

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области сообщили об установке 1,7 тысячи контейнеров для смешанных... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T15:37

2024-08-26T15:37

2024-08-26T15:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области сообщили об установке 1,7 тысячи контейнеров для смешанных отходов и 447 – для вторсырья. Новые баки объемом более тысячи кубических метров появились в Воскресенском и Алексинском кластерах, сообщил 360.ru.Как рассказали в ведомстве, контейнеры на 30% выполнены из переработанного на подмосковных КПО сырья. Специалисты оснастили их усиленными колесами и удобными ручками для более легкой транспортировки.Баки серого цвета будут использоваться для неперерабатываемых отходов, а синего — для чистого вторсырья. Местным жителям объяснили, что нуждающиеся в починке контейнеры до ремонта специально переворачивают.

московская область (подмосковье)

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)