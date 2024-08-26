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В МО установили 2 тысячи новых контейнеров для раздельного сбора мусора - РИА Новости, 26.08.2024
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Новости Подмосковья
 
15:37 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/musor-1968545468.html
В МО установили 2 тысячи новых контейнеров для раздельного сбора мусора
В МО установили 2 тысячи новых контейнеров для раздельного сбора мусора - РИА Новости, 26.08.2024
В МО установили 2 тысячи новых контейнеров для раздельного сбора мусора
В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области сообщили об установке 1,7 тысячи контейнеров для смешанных... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:37
2024-08-26T15:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области сообщили об установке 1,7 тысячи контейнеров для смешанных отходов и 447 – для вторсырья. Новые баки объемом более тысячи кубических метров появились в Воскресенском и Алексинском кластерах, сообщил 360.ru.Как рассказали в ведомстве, контейнеры на 30% выполнены из переработанного на подмосковных КПО сырья. Специалисты оснастили их усиленными колесами и удобными ручками для более легкой транспортировки.Баки серого цвета будут использоваться для неперерабатываемых отходов, а синего — для чистого вторсырья. Местным жителям объяснили, что нуждающиеся в починке контейнеры до ремонта специально переворачивают.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В МО установили 2 тысячи новых контейнеров для раздельного сбора мусора

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина выбрасывает мусор в мусорный контейнер для смешанных отходов в одном из дворов Москвы
Мужчина выбрасывает мусор в мусорный контейнер для смешанных отходов в одном из дворов Москвы - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области сообщили об установке 1,7 тысячи контейнеров для смешанных отходов и 447 – для вторсырья. Новые баки объемом более тысячи кубических метров появились в Воскресенском и Алексинском кластерах, сообщил 360.ru.
Как рассказали в ведомстве, контейнеры на 30% выполнены из переработанного на подмосковных КПО сырья. Специалисты оснастили их усиленными колесами и удобными ручками для более легкой транспортировки.
Баки серого цвета будут использоваться для неперерабатываемых отходов, а синего — для чистого вторсырья. Местным жителям объяснили, что нуждающиеся в починке контейнеры до ремонта специально переворачивают.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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