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В МО установили 2 тысячи новых контейнеров для раздельного сбора мусора
В МО установили 2 тысячи новых контейнеров для раздельного сбора мусора - РИА Новости, 26.08.2024
В МО установили 2 тысячи новых контейнеров для раздельного сбора мусора
В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области сообщили об установке 1,7 тысячи контейнеров для смешанных... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:37
2024-08-26T15:37
2024-08-26T15:37
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области сообщили об установке 1,7 тысячи контейнеров для смешанных отходов и 447 – для вторсырья. Новые баки объемом более тысячи кубических метров появились в Воскресенском и Алексинском кластерах, сообщил 360.ru.Как рассказали в ведомстве, контейнеры на 30% выполнены из переработанного на подмосковных КПО сырья. Специалисты оснастили их усиленными колесами и удобными ручками для более легкой транспортировки.Баки серого цвета будут использоваться для неперерабатываемых отходов, а синего — для чистого вторсырья. Местным жителям объяснили, что нуждающиеся в починке контейнеры до ремонта специально переворачивают.
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