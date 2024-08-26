https://ria.ru/20240826/moskva-1968508433.html

Температурные испытания теплосетей начались в Москве

Температурные испытания теплосетей начались в Москве - РИА Новости, 26.08.2024

Температурные испытания теплосетей начались в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства дополнительно проведут температурные испытания тепловых сетей в преддверии старта отопительного сезона, сообщил... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T13:54

2024-08-26T13:54

2024-08-26T13:54

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства дополнительно проведут температурные испытания тепловых сетей в преддверии старта отопительного сезона, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В период с 26 по 31 августа на магистральных тепловых сетях сотрудники ПАО "МОЭК" организуют испытания на максимальную температуру теплоносителя. Таким образом проверяем готовность трубопроводов нести повышенную нагрузку на оборудование в пики зимних холодов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что температурные испытания - это своеобразный стресс-тест для системы теплоснабжения. Во время их проведения температура теплоносителя в магистральных сетях поднимается до 130 градусов. "В общей сложности температурные испытания пройдут на 9 тысячах километрах трубопроводов. При нагревании и остывании металлических стенок конструкций могут быть выявлены потенциально ненадежные участки, которые не были обнаружены при гидравлических испытаниях. Это позволит провести ремонты до начала отопительного сезона и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в общей сложности к осенне-зимнему периоду в столице подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения были проведены перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

https://ria.ru/20240826/moskva-1968462643.html

https://realty.ria.ru/20240823/stoki-1966425125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, моэк