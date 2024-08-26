https://ria.ru/20240826/moskva-1968508433.html
Температурные испытания теплосетей начались в Москве
Температурные испытания теплосетей начались в Москве - РИА Новости, 26.08.2024
Температурные испытания теплосетей начались в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства дополнительно проведут температурные испытания тепловых сетей в преддверии старта отопительного сезона, сообщил... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T13:54
2024-08-26T13:54
2024-08-26T13:54
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства дополнительно проведут температурные испытания тепловых сетей в преддверии старта отопительного сезона, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В период с 26 по 31 августа на магистральных тепловых сетях сотрудники ПАО "МОЭК" организуют испытания на максимальную температуру теплоносителя. Таким образом проверяем готовность трубопроводов нести повышенную нагрузку на оборудование в пики зимних холодов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что температурные испытания - это своеобразный стресс-тест для системы теплоснабжения. Во время их проведения температура теплоносителя в магистральных сетях поднимается до 130 градусов. "В общей сложности температурные испытания пройдут на 9 тысячах километрах трубопроводов. При нагревании и остывании металлических стенок конструкций могут быть выявлены потенциально ненадежные участки, которые не были обнаружены при гидравлических испытаниях. Это позволит провести ремонты до начала отопительного сезона и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в общей сложности к осенне-зимнему периоду в столице подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения были проведены перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
https://ria.ru/20240826/moskva-1968462643.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, петр бирюков, моэк
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, МОЭК
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства дополнительно проведут температурные испытания тепловых сетей в преддверии старта отопительного сезона, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В период с 26 по 31 августа на магистральных тепловых сетях сотрудники ПАО "МОЭК
" организуют испытания на максимальную температуру теплоносителя. Таким образом проверяем готовность трубопроводов нести повышенную нагрузку на оборудование в пики зимних холодов", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что температурные испытания - это своеобразный стресс-тест для системы теплоснабжения. Во время их проведения температура теплоносителя в магистральных сетях поднимается до 130 градусов.
"В общей сложности температурные испытания пройдут на 9 тысячах километрах трубопроводов. При нагревании и остывании металлических стенок конструкций могут быть выявлены потенциально ненадежные участки, которые не были обнаружены при гидравлических испытаниях. Это позволит провести ремонты до начала отопительного сезона и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в общей сложности к осенне-зимнему периоду в столице подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.
Во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения были проведены перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.