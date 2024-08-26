https://ria.ru/20240826/moskva-1968462643.html

Бирюков: гидравлические испытания теплосетей завершены в Москве

Бирюков: гидравлические испытания теплосетей завершены в Москве - РИА Новости, 26.08.2024

Бирюков: гидравлические испытания теплосетей завершены в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили проведение гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщил... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T11:19

2024-08-26T11:19

2024-08-26T11:19

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

моэк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965223162_0:106:3133:1868_1920x0_80_0_0_aba6ddaf932c68eaca8aecd896075b5e.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили проведение гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "К бесперебойной работе подготовлено 9 тысяч километров магистральных и 9 тысяч километров разводящих сетей. Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. В настоящее время все подготовительные мероприятия выполнены в полном объеме, горячее водоснабжение на городских объектах восстановлено", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. "Главная задача - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. Во время испытаний специалисты ПАО "МОЭК" устанавливают в трубопроводах давление, превышающее рабочее, что имитирует повышенную нагрузку в зимние пики холодов", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ в системе теплоснабжения проведены перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактический и капитальный ремонт тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонт внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

https://ria.ru/20240823/mosgaz-1968084354.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва, моэк