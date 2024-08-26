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Бирюков: гидравлические испытания теплосетей завершены в Москве
Бирюков: гидравлические испытания теплосетей завершены в Москве - РИА Новости, 26.08.2024
Бирюков: гидравлические испытания теплосетей завершены в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили проведение гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщил... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:19
2024-08-26T11:19
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили проведение гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "К бесперебойной работе подготовлено 9 тысяч километров магистральных и 9 тысяч километров разводящих сетей. Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. В настоящее время все подготовительные мероприятия выполнены в полном объеме, горячее водоснабжение на городских объектах восстановлено", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. "Главная задача - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. Во время испытаний специалисты ПАО "МОЭК" устанавливают в трубопроводах давление, превышающее рабочее, что имитирует повышенную нагрузку в зимние пики холодов", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ в системе теплоснабжения проведены перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактический и капитальный ремонт тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонт внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
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РИА Новости
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РИА Новости
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петр бирюков, москва, моэк
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, МОЭК
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили проведение гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"К бесперебойной работе подготовлено 9 тысяч километров магистральных и 9 тысяч километров разводящих сетей. Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. В настоящее время все подготовительные мероприятия выполнены в полном объеме, горячее водоснабжение на городских объектах восстановлено", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону.
"Главная задача - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. Во время испытаний специалисты ПАО "МОЭК
" устанавливают в трубопроводах давление, превышающее рабочее, что имитирует повышенную нагрузку в зимние пики холодов", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ в системе теплоснабжения проведены перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактический и капитальный ремонт тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонт внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.