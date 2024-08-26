https://ria.ru/20240826/moskva-1968426647.html

Москвичей предупредили о сильной жаре 26 августа

Москвичей предупредили о сильной жаре 26 августа - РИА Новости, 26.08.2024

Москвичей предупредили о сильной жаре 26 августа

Спасатели предупредили о сильной жаре до плюс 30 градусов в понедельник в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T07:36

2024-08-26T07:36

2024-08-26T07:36

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о сильной жаре до плюс 30 градусов в понедельник в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромета, в дневные часы 26 августа в Москве ожидается сильная жара плюс 30 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Кроме того, ведомство сообщило, что необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем.

https://ria.ru/20240822/chislo-1967738723.html

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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, общество