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Москвичей предупредили о сильной жаре 26 августа
Москвичей предупредили о сильной жаре 26 августа - РИА Новости, 26.08.2024
Москвичей предупредили о сильной жаре 26 августа
Спасатели предупредили о сильной жаре до плюс 30 градусов в понедельник в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T07:36
2024-08-26T07:36
2024-08-26T07:36
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о сильной жаре до плюс 30 градусов в понедельник в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромета, в дневные часы 26 августа в Москве ожидается сильная жара плюс 30 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Кроме того, ведомство сообщило, что необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем.
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, общество
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Общество
Москвичей предупредили о сильной жаре 26 августа
Спасатели предупредили о сильной жаре 26 августа в Москве