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Шор обвинил Санду в унизительном экономическом провале Молдавии
Шор обвинил Санду в унизительном экономическом провале Молдавии - РИА Новости, 26.08.2024
Шор обвинил Санду в унизительном экономическом провале Молдавии
Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале обвинил президента Молдавии Майю Санду в обмане граждан, заявив, что власть... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:36
2024-08-26T16:36
2024-08-26T16:36
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илан шор
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КИШИНЕВ, 26 авг – РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале обвинил президента Молдавии Майю Санду в обмане граждан, заявив, что власть распространяет ложные утверждения о "европейском успехе" страны. "Кишиневские "евроинтеграторы" могут сколько угодно вешать лапшу на уши о "жизни как в Европе", но факты и цифры говорят сами за себя. Госдолг Молдавии при Санду удвоился, а страна оказалась самой бедной в Европе по ВВП на душу населения. Сравните: у нас ВВП на уровне страны, которая находится в состоянии войны! Какой унизительный провал," – написал Шор. Он также отметил, что, согласно рейтингу World of Statistics, основанному на данных МВФ, Всемирного банка и Евростата, Молдавия отстает от практически всех европейских стран, включая Украину, Армению и Албанию. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
https://ria.ru/20240822/nato-1967837464.html
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в мире, молдавия, европа, илан шор, майя санду
В мире, Молдавия, Европа, Илан Шор, Майя Санду
Шор обвинил Санду в унизительном экономическом провале Молдавии
Шор: при Санду Молдавия оказалась самой бедной страной в Европе