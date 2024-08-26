https://ria.ru/20240826/moldavija-1968619834.html

Молдавским фермерам вместо помощи ставят ультиматум, заявил Лунгу

Молдавским фермерам вместо помощи ставят ультиматум, заявил Лунгу - РИА Новости, 26.08.2024

Молдавским фермерам вместо помощи ставят ультиматум, заявил Лунгу

Власти Молдавии в ответ на просьбы о помощи ставят фермерам ультиматум: голосовать за ЕС или брать кредиты, что можно сравнить с выбором между виселицей и... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T21:21

2024-08-26T21:21

2024-08-26T21:21

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КИШИНЕВ, 26 авг - РИА Новости. Власти Молдавии в ответ на просьбы о помощи ставят фермерам ультиматум: голосовать за ЕС или брать кредиты, что можно сравнить с выбором между виселицей и гильотиной, считает лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" в июле обратилась к властям Молдавии с требованием ввести из-за засухи режим чрезвычайного положения на национальном уровне. В министерстве отказались, но обещали выделить аграриям 5,7 миллиона долларов. При этом министр сельского хозяйства Владимир Боля призвал фермеров поддержать референдум о евроинтеграции, если они хотят получить субсидии. "Шантаж и угрозы — это все, на что способен министр сельского хозяйства Владимир Боля, "спасая" аграрный сектор страны. Голосуйте за евроинтеграцию, и все у вас будет. Правда, есть альтернатива — брать кредиты в банках. То есть, по сути, (министр - ред.) предложил выбирать между виселицей или гильотиной. Кредиты добьют аграриев, которые находятся в долгах", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. Он полагает, что фермерам вскоре не понадобятся субсидии, поскольку аграриев в стране не останется. "Все это выглядит как прямая агитация и попытка воспользоваться людьми, по сути, загнанными в угол. На предложение фермеров ввести режим ЧП там, где он действительно необходим, министр ответил отказом. Конечно, тогда надо реально идти и помогать аграриям на безвозмездной для себя основе. То ли дело объявить о какой-то ЧС, а потом под шумок, в обход парламента и каких-либо законных процедур набить себе карманы, отстранить оппозицию и неугодные СМИ", - добавил Лунгу. В 2023 году и в начале 2024-го в Молдавии прошла серия протестов фермеров. Аграрии требовали от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса хозяйствам. Тогда переговоры с премьером Дорином Речаном и Болей оказались безрезультатными, стороны не смогли прийти к какому-либо решению.

https://ria.ru/20240826/moldaviya-1968561102.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, дорин речан, евросоюз