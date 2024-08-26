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Группировка "Восток" улучшила тактическое положение
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 26.08.2024
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, отразили две контратаки, ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:06
2024-08-26T12:06
2024-08-26T12:13
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, отразили две контратаки, ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 61-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 123-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Павловка, Пречистовка и Нескучное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Отражены две контратаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ. "Противник потерял до 135 военнослужащих, пять автомобилей и 122 мм гаубицу Д-30", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение
Минобороны: ВСУ потеряли до 135 военных в зоне ответственности "Востока"