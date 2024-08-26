https://ria.ru/20240826/minoborony-1968478844.html

Группировка "Восток" улучшила тактическое положение

Группировка "Восток" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 26.08.2024

Группировка "Восток" улучшила тактическое положение

Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, отразили две контратаки, ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T12:06

2024-08-26T12:06

2024-08-26T12:13

россия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, отразили две контратаки, ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 61-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 123-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Павловка, Пречистовка и Нескучное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Отражены две контратаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ. "Противник потерял до 135 военнослужащих, пять автомобилей и 122 мм гаубицу Д-30", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика