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Группировка "Центр" продолжила движение вглубь обороны ВСУ
Группировка "Центр" продолжила движение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 26.08.2024
Группировка "Центр" продолжила движение вглубь обороны ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили семь контратак ВСУ, противник потерял до 585 военнослужащих, три танка, БМП Marder и БТР,... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:04
2024-08-26T12:04
2024-08-26T12:10
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили семь контратак ВСУ, противник потерял до 585 военнослужащих, три танка, БМП Marder и БТР, сообщило в понедельник Минобороны РФ.По данным ведомства, силы "Центра" продолжали продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й, 100-й, 151-й механизированных, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 111-й, 122-й бригад теробороны, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Тарасовка, Журавка, Воздвиженка, Новожеланное и Яснобродовка Донецкой народной Республики."Отразили семь контратак штурмовых групп 53-й, 150-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сообщении министерства."Потери противника составили до 585 военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, бронетранспортер, четыре автомобиля, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США", - уточнили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" продолжила движение вглубь обороны ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли до 585 военных в зоне ответственности "Центра"
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили семь контратак ВСУ, противник потерял до 585 военнослужащих, три танка, БМП Marder и БТР, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
По данным ведомства, силы "Центра" продолжали продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й, 100-й, 151-й механизированных, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 111-й, 122-й бригад теробороны, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Тарасовка, Журавка, Воздвиженка, Новожеланное и Яснобродовка Донецкой народной Республики.
"Отразили семь контратак штурмовых групп 53-й, 150-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сообщении министерства.
"Потери противника составили до 585 военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ
, бронетранспортер, четыре автомобиля, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США", - уточнили в МО РФ.