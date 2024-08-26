https://ria.ru/20240826/minoborony-1968478130.html

Группировка "Центр" продолжила движение вглубь обороны ВСУ

Группировка "Центр" продолжила движение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 26.08.2024

Группировка "Центр" продолжила движение вглубь обороны ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили семь контратак ВСУ, противник потерял до 585 военнослужащих, три танка, БМП Marder и БТР,... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T12:04

2024-08-26T12:04

2024-08-26T12:10

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили семь контратак ВСУ, противник потерял до 585 военнослужащих, три танка, БМП Marder и БТР, сообщило в понедельник Минобороны РФ.По данным ведомства, силы "Центра" продолжали продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й, 100-й, 151-й механизированных, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 111-й, 122-й бригад теробороны, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Тарасовка, Журавка, Воздвиженка, Новожеланное и Яснобродовка Донецкой народной Республики."Отразили семь контратак штурмовых групп 53-й, 150-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сообщении министерства."Потери противника составили до 585 военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, бронетранспортер, четыре автомобиля, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)