В Госдуму внесли проект о высылке осужденных мигрантов
"Новые люди" внесли в Госдуму проект о высылке из России осужденных мигрантов
В холле Государственной Думы. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Фракция "Новые люди" внесла в Госдуму законопроект о высылке из России отсидевших мигрантов, сообщила журналистам пресс-служба партии.
"В отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, совершивших умышленное преступление на территории Российской Федерации или на территории другого государства, в обязательном порядке принимается решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации, за исключением лиц, осужденных по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений", - сказано в законопроекте.
Авторы проекта отмечают, что, по данным Генпрокуратуры, в настоящее время наблюдался резкий рост преступности среди мигрантов.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в последние годы увеличивается число осужденных или обвиняемых в связи с осуществлением террористической деятельности по приказам "Исламского государства"*, при этом осужденные иностранцы формируют террористические ячейки в российских колониях.
Ранее зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева ("Новые люди") отмечала, что сейчас установлен запрет на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства с неснятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление, однако по истечении срока погашения такие граждане сразу могут въехать в РФ. Парламентарий подчеркивала, что бороться с проявлениями исламского радикализма без того, чтобы навести порядок в миграционной политике, невозможно.
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