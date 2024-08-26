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В Госдуму внесли проект о высылке осужденных мигрантов - РИА Новости, 26.08.2024
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15:15 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/migranty-1968538514.html
В Госдуму внесли проект о высылке осужденных мигрантов
В Госдуму внесли проект о высылке осужденных мигрантов - РИА Новости, 26.08.2024
В Госдуму внесли проект о высылке осужденных мигрантов
Фракция "Новые люди" внесла в Госдуму законопроект о высылке из России отсидевших мигрантов, сообщила журналистам пресс-служба партии. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:15
2024-08-26T15:15
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Фракция "Новые люди" внесла в Госдуму законопроект о высылке из России отсидевших мигрантов, сообщила журналистам пресс-служба партии. "В отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, совершивших умышленное преступление на территории Российской Федерации или на территории другого государства, в обязательном порядке принимается решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации, за исключением лиц, осужденных по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений", - сказано в законопроекте. Авторы проекта отмечают, что, по данным Генпрокуратуры, в настоящее время наблюдался резкий рост преступности среди мигрантов. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в последние годы увеличивается число осужденных или обвиняемых в связи с осуществлением террористической деятельности по приказам "Исламского государства"*, при этом осужденные иностранцы формируют террористические ячейки в российских колониях. Ранее зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева ("Новые люди") отмечала, что сейчас установлен запрет на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства с неснятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление, однако по истечении срока погашения такие граждане сразу могут въехать в РФ. Парламентарий подчеркивала, что бороться с проявлениями исламского радикализма без того, чтобы навести порядок в миграционной политике, невозможно.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240819/migranty-1967139065.html
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россия, сардана авксентьева, госдума рф, генеральная прокуратура рф, исламское государство*, общество
Россия, Сардана Авксентьева, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Исламское государство*, Общество
В Госдуму внесли проект о высылке осужденных мигрантов

"Новые люди" внесли в Госдуму проект о высылке из России осужденных мигрантов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Фракция "Новые люди" внесла в Госдуму законопроект о высылке из России отсидевших мигрантов, сообщила журналистам пресс-служба партии.
"В отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, совершивших умышленное преступление на территории Российской Федерации или на территории другого государства, в обязательном порядке принимается решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации, за исключением лиц, осужденных по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений", - сказано в законопроекте.
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Авторы проекта отмечают, что, по данным Генпрокуратуры, в настоящее время наблюдался резкий рост преступности среди мигрантов.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в последние годы увеличивается число осужденных или обвиняемых в связи с осуществлением террористической деятельности по приказам "Исламского государства"*, при этом осужденные иностранцы формируют террористические ячейки в российских колониях.
Ранее зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева ("Новые люди") отмечала, что сейчас установлен запрет на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства с неснятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление, однако по истечении срока погашения такие граждане сразу могут въехать в РФ. Парламентарий подчеркивала, что бороться с проявлениями исламского радикализма без того, чтобы навести порядок в миграционной политике, невозможно.
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