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Экипаж Ми-28НМ уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 26.08.2024 (обновлено: 08:24 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/mi-28nm-1968420815.html
Экипаж Ми-28НМ уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области
Экипаж Ми-28НМ уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.08.2024
Экипаж Ми-28НМ уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области
Вертолет Ми-28НМ в ночное время суток нанес удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T05:09
2024-08-26T08:24
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
ми-28нм
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-28НМ в ночное время суток нанес удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области с применением нового тепловизора, сообщило Минобороны РФ и показало видео. Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами по разведанным целям противника, уточнили в ведомстве. Как рассказали в МО РФ, полет выполнялся с применением очков ночного видения, а также нового тепловизионного прибора, который позволяет максимально эффективно поражать заданные координаты как днем, так и ночью. После применения авиационных средств поражения экипажи благополучно вернулись на площадку вылета. "По докладам разведки, личный состав, бронированная и автомобильная техника ВСУ были уничтожены", - заключили в министерстве.
https://ria.ru/20240821/vertolet-1967560803.html
https://ria.ru/20240824/unichtozhenie-1968257981.html
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Уничтожение живой силы и техники ВСУ экипажем вертолета Ми-28НМ
Минобороны показало, как вертолет Ми-28НМ ночью уничтожил живую силу и технику ВСУ в приграничном районе Курской области с применением нового тепловизора.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ
Экипаж Ми-28НМ уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области

Экипаж Ми-28НМ ночью уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-28НМ в ночное время суток нанес удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области с применением нового тепловизора, сообщило Минобороны РФ и показало видео.
Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами по разведанным целям противника, уточнили в ведомстве.
Ми-28НМ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в Курской области с помощью нового тепловизора
21 августа, 14:52
Как рассказали в МО РФ, полет выполнялся с применением очков ночного видения, а также нового тепловизионного прибора, который позволяет максимально эффективно поражать заданные координаты как днем, так и ночью.
После применения авиационных средств поражения экипажи благополучно вернулись на площадку вылета.
"По докладам разведки, личный состав, бронированная и автомобильная техника ВСУ были уничтожены", - заключили в министерстве.
Кадры объективного контроля и уничтожение бронемашин ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Российские военные уничтожили несколько бронемашин ВСУ
24 августа, 17:27
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныМи-28НМ
 
 
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