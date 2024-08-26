https://ria.ru/20240826/mi-28nm-1968420815.html

Экипаж Ми-28НМ уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области

Экипаж Ми-28НМ уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.08.2024

Экипаж Ми-28НМ уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области

Вертолет Ми-28НМ в ночное время суток нанес удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T05:09

2024-08-26T05:09

2024-08-26T08:24

специальная военная операция на украине

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курская область

вооруженные силы украины

ми-28нм

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-28НМ в ночное время суток нанес удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области с применением нового тепловизора, сообщило Минобороны РФ и показало видео. Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами по разведанным целям противника, уточнили в ведомстве. Как рассказали в МО РФ, полет выполнялся с применением очков ночного видения, а также нового тепловизионного прибора, который позволяет максимально эффективно поражать заданные координаты как днем, так и ночью. После применения авиационных средств поражения экипажи благополучно вернулись на площадку вылета. "По докладам разведки, личный состав, бронированная и автомобильная техника ВСУ были уничтожены", - заключили в министерстве.

https://ria.ru/20240821/vertolet-1967560803.html

https://ria.ru/20240824/unichtozhenie-1968257981.html

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Уничтожение живой силы и техники ВСУ экипажем вертолета Ми-28НМ Минобороны показало, как вертолет Ми-28НМ ночью уничтожил живую силу и технику ВСУ в приграничном районе Курской области с применением нового тепловизора. 2024-08-26T05:09 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, курская область, вооруженные силы украины, ми-28нм