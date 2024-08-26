https://ria.ru/20240826/mi-28nm-1968420815.html
Экипаж Ми-28НМ уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области
Экипаж Ми-28НМ уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.08.2024
Экипаж Ми-28НМ уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области
Вертолет Ми-28НМ в ночное время суток нанес удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T05:09
2024-08-26T05:09
2024-08-26T08:24
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ми-28нм
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-28НМ в ночное время суток нанес удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области с применением нового тепловизора, сообщило Минобороны РФ и показало видео. Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами по разведанным целям противника, уточнили в ведомстве. Как рассказали в МО РФ, полет выполнялся с применением очков ночного видения, а также нового тепловизионного прибора, который позволяет максимально эффективно поражать заданные координаты как днем, так и ночью. После применения авиационных средств поражения экипажи благополучно вернулись на площадку вылета. "По докладам разведки, личный состав, бронированная и автомобильная техника ВСУ были уничтожены", - заключили в министерстве.
https://ria.ru/20240821/vertolet-1967560803.html
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Уничтожение живой силы и техники ВСУ экипажем вертолета Ми-28НМ
Минобороны показало, как вертолет Ми-28НМ ночью уничтожил живую силу и технику ВСУ в приграничном районе Курской области с применением нового тепловизора.
2024-08-26T05:09
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россия, курская область, вооруженные силы украины, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ
Экипаж Ми-28НМ уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области
Экипаж Ми-28НМ ночью уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-28НМ в ночное время суток нанес удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области с применением нового тепловизора, сообщило Минобороны РФ и показало видео.
Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами по разведанным целям противника, уточнили в ведомстве.
Как рассказали в МО РФ, полет выполнялся с применением очков ночного видения, а также нового тепловизионного прибора, который позволяет максимально эффективно поражать заданные координаты как днем, так и ночью.
После применения авиационных средств поражения экипажи благополучно вернулись на площадку вылета.
"По докладам разведки, личный состав, бронированная и автомобильная техника ВСУ были уничтожены", - заключили в министерстве.