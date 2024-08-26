Президент Венесуэлы отреагировал на задержание Дурова
Мадуро: задержание Павла Дурова укладывается в политику максимального давления
© AP Photo / Matias DelacroixПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
© AP Photo / Matias Delacroix
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 26 авг - РИА Новости. Задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова укладывается в политику максимального давления и выкручивания рук альтернативным сетям коммуникации, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
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"(Встреча глав государств и правительств стран АЛБА транслируется - ред.) и в Telegram. Несмотря на то, что заключили под стражу их президента в этой политике преследования, максимального давления, шантажа, выкручивания рук альтернативным социальным и коммуникационным сетям. В мире злоупотребляют властью. Преследуют, чтобы подчинять", - заявил Мадуро, выступая на 11-м саммите глав государств и правительств стран латиноамериканского альянса АЛБА.
Свобода, ведущая народ в Telegram. Павла Дурова задержали во Франции
25 августа, 08:00
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.