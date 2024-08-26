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Президент Венесуэлы отреагировал на задержание Дурова - РИА Новости, 26.08.2024
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20:27 26.08.2024 (обновлено: 20:31 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/maduro-1968613741.html
Президент Венесуэлы отреагировал на задержание Дурова
Президент Венесуэлы отреагировал на задержание Дурова - РИА Новости, 26.08.2024
Президент Венесуэлы отреагировал на задержание Дурова
Задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова укладывается в политику максимального давления и выкручивания рук альтернативным сетям... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T20:27
2024-08-26T20:31
венесуэла
в мире
павел дуров
николас мадуро
технологии
задержание павла дурова во франции
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МЕХИКО, 26 авг - РИА Новости. Задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова укладывается в политику максимального давления и выкручивания рук альтернативным сетям коммуникации, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро."(Встреча глав государств и правительств стран АЛБА транслируется - ред.) и в Telegram. Несмотря на то, что заключили под стражу их президента в этой политике преследования, максимального давления, шантажа, выкручивания рук альтернативным социальным и коммуникационным сетям. В мире злоупотребляют властью. Преследуют, чтобы подчинять", - заявил Мадуро, выступая на 11-м саммите глав государств и правительств стран латиноамериканского альянса АЛБА.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html
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венесуэла, в мире, павел дуров, николас мадуро, технологии, задержание павла дурова во франции
Венесуэла, В мире, Павел Дуров, Николас Мадуро, Технологии, Задержание Павла Дурова во Франции
Президент Венесуэлы отреагировал на задержание Дурова

Мадуро: задержание Павла Дурова укладывается в политику максимального давления

© AP Photo / Matias DelacroixПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 26 авг - РИА Новости. Задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова укладывается в политику максимального давления и выкручивания рук альтернативным сетям коммуникации, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
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"(Встреча глав государств и правительств стран АЛБА транслируется - ред.) и в Telegram. Несмотря на то, что заключили под стражу их президента в этой политике преследования, максимального давления, шантажа, выкручивания рук альтернативным социальным и коммуникационным сетям. В мире злоупотребляют властью. Преследуют, чтобы подчинять", - заявил Мадуро, выступая на 11-м саммите глав государств и правительств стран латиноамериканского альянса АЛБА.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Свобода, ведущая народ в Telegram. Павла Дурова задержали во Франции
25 августа, 08:00
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Дурову во Франции предъявили обвинение в 12 преступлениях
Вчера, 18:37
 
ВенесуэлаВ миреПавел ДуровНиколас МадуроТехнологииЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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