https://ria.ru/20240826/maduro-1968613741.html

Президент Венесуэлы отреагировал на задержание Дурова

Президент Венесуэлы отреагировал на задержание Дурова - РИА Новости, 26.08.2024

Президент Венесуэлы отреагировал на задержание Дурова

Задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова укладывается в политику максимального давления и выкручивания рук альтернативным сетям... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T20:27

2024-08-26T20:27

2024-08-26T20:31

венесуэла

в мире

павел дуров

николас мадуро

технологии

задержание павла дурова во франции

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МЕХИКО, 26 авг - РИА Новости. Задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова укладывается в политику максимального давления и выкручивания рук альтернативным сетям коммуникации, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро."(Встреча глав государств и правительств стран АЛБА транслируется - ред.) и в Telegram. Несмотря на то, что заключили под стражу их президента в этой политике преследования, максимального давления, шантажа, выкручивания рук альтернативным социальным и коммуникационным сетям. В мире злоупотребляют властью. Преследуют, чтобы подчинять", - заявил Мадуро, выступая на 11-м саммите глав государств и правительств стран латиноамериканского альянса АЛБА.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html

https://ria.ru/20240826/durov-1968596621.html

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венесуэла, в мире, павел дуров, николас мадуро, технологии, задержание павла дурова во франции