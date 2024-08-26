https://ria.ru/20240826/kuzbass-1968587560.html

В Кузбассе нашли мужчину, который преследовал двух подростков

В Кузбассе нашли мужчину, который преследовал двух подростков - РИА Новости, 26.08.2024

В Кузбассе нашли мужчину, который преследовал двух подростков

Преследовавшего двух подростков в Кузбассе нашли и доставляют к следователю, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T18:07

2024-08-26T18:07

2024-08-26T18:07

происшествия

россия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 26 авг – РИА Новости. Преследовавшего двух подростков в Кузбассе нашли и доставляют к следователю, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области в Telegram-канале. Ранее в соцсетях появилась информация, что в полицию Кемерова поступило сообщение от 17-летнего местного жителя, который сообщил, что его с другом преследовал незнакомец: делал подросткам комплименты, задавал вопросы интимного характер и шел за ними до квартиры, после чего долго стоял у дверей, а когда узнал, что юноши вызвали полицию, выбежал из подъезда по пояс раздетый. Также были опубликованы фото и видео мужчины с камер видеонаблюдения. Позже жители города сообщили, что узнали в незнакомце мигранта, который жил на съемной квартире, но после сообщения о нем в полицию сбежал. СУСК по региону сообщило, что личность мужчины установлена, он является гражданином России. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту и представить доклад об установленных обстоятельствах. "В настоящее время местонахождение мужчины установлено, он доставляется к следователю СК России для производства с его участием следственных действий", – сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20240814/sk-1966131846.html

россия

кемеровская область

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происшествия, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)