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В Кузбассе ищут мужчину, преследовавшего двух подростков - РИА Новости, 26.08.2024
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12:41 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/kuzbass-1968490471.html
В Кузбассе ищут мужчину, преследовавшего двух подростков
В Кузбассе ищут мужчину, преследовавшего двух подростков - РИА Новости, 26.08.2024
В Кузбассе ищут мужчину, преследовавшего двух подростков
Мужчину, преследовавшего двух подростков, ищут в Кузбассе, следователи СУ СК по Кемеровской области проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:41
2024-08-26T12:41
происшествия
кемеровская область
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 26 авг – РИА Новости. Мужчину, преследовавшего двух подростков, ищут в Кузбассе, следователи СУ СК по Кемеровской области проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в соцсетях появилась информация, что в полицию Кемерова поступило сообщение от 17-летнего местного жителя, который сообщил, что его с другом преследовал незнакомец: делал подросткам комплименты и шел за ними до квартиры, после чего долго стоял у дверей, а когда узнал, что юноши вызвали полицию, выбежал из подъезда по пояс раздетый. Также были опубликованы фото и видео мужчины с камер видеонаблюдения. Позже жители города сообщили, что узнали в незнакомце мигранта, который жил на съемной квартире, но после сообщения о нем в полицию сбежал. "В ходе мониторинга средств массовой информации и соцмедиа выявлено сообщение о том, что в Центральном районе города Кемерово неизвестный мужчина преследовал двух подростков. По данному факту в следственном управлении Следственного комитета по Кемеровской области организовано проведение доследственной проверки. Личность мужчины установлена, он является гражданином Российской Федерации, принимаются меры к установлению его местонахождения", – сообщили в ведомстве. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, кемерово, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Кемерово, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе ищут мужчину, преследовавшего двух подростков

Мужчину, следовавшего за двумя подростками, объявили в розыск в Кузбассе

© iStock.com / Nikolay LitvinovКемерово
Кемерово - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© iStock.com / Nikolay Litvinov
Кемерово. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 26 авг – РИА Новости. Мужчину, преследовавшего двух подростков, ищут в Кузбассе, следователи СУ СК по Кемеровской области проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в полицию Кемерова поступило сообщение от 17-летнего местного жителя, который сообщил, что его с другом преследовал незнакомец: делал подросткам комплименты и шел за ними до квартиры, после чего долго стоял у дверей, а когда узнал, что юноши вызвали полицию, выбежал из подъезда по пояс раздетый. Также были опубликованы фото и видео мужчины с камер видеонаблюдения. Позже жители города сообщили, что узнали в незнакомце мигранта, который жил на съемной квартире, но после сообщения о нем в полицию сбежал.
"В ходе мониторинга средств массовой информации и соцмедиа выявлено сообщение о том, что в Центральном районе города Кемерово неизвестный мужчина преследовал двух подростков. По данному факту в следственном управлении Следственного комитета по Кемеровской области организовано проведение доследственной проверки. Личность мужчины установлена, он является гражданином Российской Федерации, принимаются меры к установлению его местонахождения", – сообщили в ведомстве.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияКемеровская областьКемеровоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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