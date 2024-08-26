https://ria.ru/20240826/kurskaya-1968519085.html
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ у курских населенных пунктов
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ у курских населенных пунктов - РИА Новости, 26.08.2024
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ у курских населенных пунктов
Российские войска нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах 12 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:20
2024-08-26T14:20
2024-08-26T14:20
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах 12 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ. Как напомнили в ведомстве, продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь Курской области. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Локня, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Снагость и Южный", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ у курских населенных пунктов
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ у 12 населенных пунктов Курской области
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах 12 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ.
Как напомнили в ведомстве, продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь Курской области
.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Локня, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Снагость и Южный", - говорится в сообщении.