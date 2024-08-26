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ВС России нанесли огневое поражение ВСУ у курских населенных пунктов - РИА Новости, 26.08.2024
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14:20 26.08.2024
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ВС России нанесли огневое поражение ВСУ у курских населенных пунктов
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ у курских населенных пунктов - РИА Новости, 26.08.2024
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ у курских населенных пунктов
Российские войска нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах 12 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:20
2024-08-26T14:20
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах 12 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ. Как напомнили в ведомстве, продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь Курской области. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Локня, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Снагость и Южный", - говорится в сообщении.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ у курских населенных пунктов

ВС России нанесли огневое поражение ВСУ у 12 населенных пунктов Курской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах 12 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ.
Как напомнили в ведомстве, продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь Курской области.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Локня, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Снагость и Южный", - говорится в сообщении.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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Вчера, 14:16
 
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