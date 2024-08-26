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В Британии анонсировали большую победу России в СВО - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:37 26.08.2024 (обновлено: 03:20 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/krasnoarmeysk-1968413795.html
В Британии анонсировали большую победу России в СВО
В Британии анонсировали большую победу России в СВО - РИА Новости, 26.08.2024
В Британии анонсировали большую победу России в СВО
Вооруженные силы Украины на фоне "авантюры" в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе города Красноармейск в ДНР, что приближает Россию... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T01:37
2024-08-26T03:20
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
sunday times
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Украины на фоне "авантюры" в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе города Красноармейск в ДНР, что приближает Россию к крупной победе, пишет британская газета Sunday Times.“&lt;…&gt; Украинские офицеры всеми силами пытались объяснить очевидный коллапс (обороны) в районе Покровска (так киевский режим называет Красноармейск – Прим. Ред.): одни сетовали на нехватку артиллерийских снарядов, другие — на использование россиянами новых тактик или применение ими планирующих авиабомб и радиоэлектронной борьбы. Все они, однако, сходились во мнении, что одна из главных проблем – это тотальный численный перевес противника”, — говорится в материале.Участвующая в боях под Красноармейском капитан ВСУ Дзвенислава Римар пожаловалась на то, что украинские боевики "истощены".Как отмечает издание, своим наступлением на Курскую область Киев надеялся отвлечь внимание российских сил от Донбасского направления, на котором украинские войска испытывают “невыносимое” давление, однако этот план провалился.“Это (нападение на Курскую область – Прим. Ред.) не оказало никакого эффекта на наш участок фронта. Россияне постоянно атакуют”, - посетовала Римар.Красноармейск в случае освобождения станет самым большим городом после Артемовска, взятым российским силами, констатируют авторы материала.В четверг российские войска освободили Межевое — населенный пункт в шести километрах к югу от Прогресса. В среду Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике. Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Димитров, Селидово, Курахово.Неделю назад вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.
https://ria.ru/20240805/zapad-1964195381.html
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курская область
красноармейск
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в мире, курская область, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, sunday times
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Sunday Times
В Британии анонсировали большую победу России в СВО

Sunday Times: ВС России приближаются к крупной победе в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Украины на фоне "авантюры" в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе города Красноармейск в ДНР, что приближает Россию к крупной победе, пишет британская газета Sunday Times.
“<…> Украинские офицеры всеми силами пытались объяснить очевидный коллапс (обороны) в районе Покровска (так киевский режим называет Красноармейск – Прим. Ред.): одни сетовали на нехватку артиллерийских снарядов, другие — на использование россиянами новых тактик или применение ими планирующих авиабомб и радиоэлектронной борьбы. Все они, однако, сходились во мнении, что одна из главных проблем – это тотальный численный перевес противника”, — говорится в материале.
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Участвующая в боях под Красноармейском капитан ВСУ Дзвенислава Римар пожаловалась на то, что украинские боевики "истощены".
Как отмечает издание, своим наступлением на Курскую область Киев надеялся отвлечь внимание российских сил от Донбасского направления, на котором украинские войска испытывают “невыносимое” давление, однако этот план провалился.
“Это (нападение на Курскую область – Прим. Ред.) не оказало никакого эффекта на наш участок фронта. Россияне постоянно атакуют”, - посетовала Римар.
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В четверг российские войска освободили Межевое — населенный пункт в шести километрах к югу от Прогресса. В среду Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике. Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Димитров, Селидово, Курахово.
Неделю назад вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныSunday Times
 
 
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