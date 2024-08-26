https://ria.ru/20240826/kompensatsiya-1968604019.html

Губернатор Курской области рассказал о компенсации для пострадавших жителей

Губернатор Курской области рассказал о компенсации для пострадавших жителей - РИА Новости, 26.08.2024

Губернатор Курской области рассказал о компенсации для пострадавших жителей

Пострадавшие жители Курской области смогут получить компенсацию до 1,5 миллиона рублей, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T19:14

2024-08-26T19:14

2024-08-26T19:14

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

алексей смирнов (политик)

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пострадавшие жители Курской области смогут получить компенсацию до 1,5 миллиона рублей, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его словам, в Курской области утвержден порядок выплаты единовременного пособия для пострадавших от чрезвычайных ситуаций. "В случае гибели родственника семья может получить 1,5 миллиона рублей. Эта сумма делится поровну между близкими родственниками. За тяжкий или средний вред здоровью установлена выплата в 600 тысяч рублей, за легкий - 300 тысяч рублей", - написал Смирнов в своем Telegram-канале. Губернатор пояснил, что для получения пособия необходимо предоставить документы от органов дознания, следствия или суда, подтверждающие получение вреда здоровью или гибель родственника при ЧС. Кроме того, необходим документ, подтверждающий степень тяжести полученного вреда здоровью, выданный медицинской организацией в соответствии с законодательством о судебно-экспертной деятельности. Подать заявление можно в МФЦ Курской области, через портал госуслуг или по почте. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, 73 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

https://ria.ru/20240826/su-34-1968543056.html

курская область

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брянская область

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курская область, россия, брянская область, алексей смирнов (политик) , владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины