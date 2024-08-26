https://ria.ru/20240826/kompensatsii-1968452339.html
Саратовский глава поручил выплатить компенсации ущерба после атаки БПЛА
Саратовский глава поручил выплатить компенсации ущерба после атаки БПЛА - РИА Новости, 26.08.2024
Саратовский глава поручил выплатить компенсации ущерба после атаки БПЛА
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил выплатить из бюджета области компенсации ущерба по домам и автомобилям после атаки беспилотников на... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T10:26
2024-08-26T10:26
2024-08-26T10:47
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происшествия
саратовская область
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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил выплатить из бюджета области компенсации ущерба по домам и автомобилям после атаки беспилотников на регион, сообщила пресс-служба главы региона в Telegram-канале.Ранее Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе."Министерству финансов: предусмотреть выделение денежных средств на предоставление компенсаций причиненного ущерба. Параллельно предусмотреть возмещение компенсаций по пострадавшим автомобилям. Людей мы с вами оставлять не должны. Главы районов находятся на местах, прошу держать вопрос на постоянном контроле и вечером доложить о том, какая работа проделана", - цитирует слова Бусаргина его пресс-служба.Глава региона подчеркнул, что до жителей поврежденных домов необходимо в кратчайшие сроки доводить всю информацию по возможностям размещения и получения помощи.Уточняется, что все экстренные службы и профильные структуры задействованы в оперативном устранении последствий.
https://ria.ru/20240826/engels-1968432439.html
https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968427227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Саратовская область
Саратовский глава поручил выплатить компенсации ущерба после атаки БПЛА
Саратовский глава поручил выплатить компенсации ущерба по домам после атаки БПЛА
САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил выплатить из бюджета области компенсации ущерба по домам и автомобилям после атаки беспилотников на регион, сообщила пресс-служба главы региона в Telegram-канале.
Ранее Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове
и Энгельсе
, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе.
"Министерству финансов: предусмотреть выделение денежных средств на предоставление компенсаций причиненного ущерба. Параллельно предусмотреть возмещение компенсаций по пострадавшим автомобилям. Людей мы с вами оставлять не должны. Главы районов находятся на местах, прошу держать вопрос на постоянном контроле и вечером доложить о том, какая работа проделана", - цитирует слова Бусаргина его пресс-служба.
Глава региона подчеркнул, что до жителей поврежденных домов необходимо в кратчайшие сроки доводить всю информацию по возможностям размещения и получения помощи.
Уточняется, что все экстренные службы и профильные структуры задействованы в оперативном устранении последствий.