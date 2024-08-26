https://ria.ru/20240826/kompensatsii-1968452339.html

Саратовский глава поручил выплатить компенсации ущерба после атаки БПЛА

Саратовский глава поручил выплатить компенсации ущерба после атаки БПЛА - РИА Новости, 26.08.2024

Саратовский глава поручил выплатить компенсации ущерба после атаки БПЛА

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил выплатить из бюджета области компенсации ущерба по домам и автомобилям после атаки беспилотников на... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T10:26

2024-08-26T10:26

2024-08-26T10:47

специальная военная операция на украине

происшествия

саратовская область

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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил выплатить из бюджета области компенсации ущерба по домам и автомобилям после атаки беспилотников на регион, сообщила пресс-служба главы региона в Telegram-канале.Ранее Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе."Министерству финансов: предусмотреть выделение денежных средств на предоставление компенсаций причиненного ущерба. Параллельно предусмотреть возмещение компенсаций по пострадавшим автомобилям. Людей мы с вами оставлять не должны. Главы районов находятся на местах, прошу держать вопрос на постоянном контроле и вечером доложить о том, какая работа проделана", - цитирует слова Бусаргина его пресс-служба.Глава региона подчеркнул, что до жителей поврежденных домов необходимо в кратчайшие сроки доводить всю информацию по возможностям размещения и получения помощи.Уточняется, что все экстренные службы и профильные структуры задействованы в оперативном устранении последствий.

https://ria.ru/20240826/engels-1968432439.html

https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968427227.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, саратовская область