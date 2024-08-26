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Саратовский глава поручил выплатить компенсации ущерба после атаки БПЛА - РИА Новости, 26.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:26 26.08.2024 (обновлено: 10:47 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/kompensatsii-1968452339.html
Саратовский глава поручил выплатить компенсации ущерба после атаки БПЛА
Саратовский глава поручил выплатить компенсации ущерба после атаки БПЛА - РИА Новости, 26.08.2024
Саратовский глава поручил выплатить компенсации ущерба после атаки БПЛА
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил выплатить из бюджета области компенсации ущерба по домам и автомобилям после атаки беспилотников на... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T10:26
2024-08-26T10:47
специальная военная операция на украине
происшествия
саратовская область
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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил выплатить из бюджета области компенсации ущерба по домам и автомобилям после атаки беспилотников на регион, сообщила пресс-служба главы региона в Telegram-канале.Ранее Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе."Министерству финансов: предусмотреть выделение денежных средств на предоставление компенсаций причиненного ущерба. Параллельно предусмотреть возмещение компенсаций по пострадавшим автомобилям. Людей мы с вами оставлять не должны. Главы районов находятся на местах, прошу держать вопрос на постоянном контроле и вечером доложить о том, какая работа проделана", - цитирует слова Бусаргина его пресс-служба.Глава региона подчеркнул, что до жителей поврежденных домов необходимо в кратчайшие сроки доводить всю информацию по возможностям размещения и получения помощи.Уточняется, что все экстренные службы и профильные структуры задействованы в оперативном устранении последствий.
https://ria.ru/20240826/engels-1968432439.html
https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968427227.html
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происшествия, саратовская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Саратовская область
Саратовский глава поручил выплатить компенсации ущерба после атаки БПЛА

Саратовский глава поручил выплатить компенсации ущерба по домам после атаки БПЛА

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramПоследствия атаки БПЛА на многоэтажный дом по улице Пушкина в Энгельсе Саратовской области
Последствия атаки БПЛА на многоэтажный дом по улице Пушкина в Энгельсе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Последствия атаки БПЛА на многоэтажный дом по улице Пушкина в Энгельсе Саратовской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил выплатить из бюджета области компенсации ущерба по домам и автомобилям после атаки беспилотников на регион, сообщила пресс-служба главы региона в Telegram-канале.
Ранее Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе.
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"Министерству финансов: предусмотреть выделение денежных средств на предоставление компенсаций причиненного ущерба. Параллельно предусмотреть возмещение компенсаций по пострадавшим автомобилям. Людей мы с вами оставлять не должны. Главы районов находятся на местах, прошу держать вопрос на постоянном контроле и вечером доложить о том, какая работа проделана", - цитирует слова Бусаргина его пресс-служба.
Глава региона подчеркнул, что до жителей поврежденных домов необходимо в кратчайшие сроки доводить всю информацию по возможностям размещения и получения помощи.
Уточняется, что все экстренные службы и профильные структуры задействованы в оперативном устранении последствий.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСаратовская область
 
 
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