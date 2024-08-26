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В Китае арестовали экс-замдиректора Государственного банка развития - РИА Новости, 26.08.2024
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11:51 26.08.2024 (обновлено: 12:03 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/kitay-1968474042.html
В Китае арестовали экс-замдиректора Государственного банка развития
В Китае арестовали экс-замдиректора Государственного банка развития - РИА Новости, 26.08.2024
В Китае арестовали экс-замдиректора Государственного банка развития
Народная прокуратура провинции Хэнань приняла решение арестовать бывшего заместителя директора Государственного банка развития Китая Ли Цзипина по делу о... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:51
2024-08-26T12:03
в мире
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хэнань
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ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Народная прокуратура провинции Хэнань приняла решение арестовать бывшего заместителя директора Государственного банка развития Китая Ли Цзипина по делу о коррупции, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на официальном сайте Верховной народной прокуратуры КНР. Отмечается, что такое решение было принято после проведения расследования в отношении Ли Цзипина по делу о взяточничестве. Других подробностей дела не приводится. В марте Ли Цзипин попал под следствие по подозрению в серьезном нарушении дисциплины и закона, расследование по его делу проводили Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины и Государственный надзорный комитет. Агентство Синьхуа ранее сообщало, что в результате проверки было установлено, что Ли Цзипин, в частности, "злоупотреблял служебным положением в интересах третьих лиц в таких делах, как кредитование, финансирование и деловая деятельность предприятий, за что получал от них деньги и материальные ценности в крупных размерах". Ли Цзипин, как сообщало агентство, также обвиняется в причастности к таким сделкам, как "деньги в обмен на секс" Государственный банк развития Китая - финансовое учреждение, подчиняющееся Госсовету КНР. Деятельность банка направлена на поддержку экономического развития ключевых отраслей и слаборазвитых секторов экономики Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что коррупция - это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность КПК. Глава КНР подчеркнул, что пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту. Он отметил, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости".
https://ria.ru/20240609/banki-1951827851.html
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в мире, китай, хэнань
В мире, Китай, Хэнань
В Китае арестовали экс-замдиректора Государственного банка развития

Прокуратура КНР арестовала экс-замдиректора Госбанка развития Ли Цзипина

© AP Photo / Andy WongМужчины в центральном деловом районе Пекина
Мужчины в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Andy Wong
Мужчины в центральном деловом районе Пекина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Народная прокуратура провинции Хэнань приняла решение арестовать бывшего заместителя директора Государственного банка развития Китая Ли Цзипина по делу о коррупции, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на официальном сайте Верховной народной прокуратуры КНР.
Отмечается, что такое решение было принято после проведения расследования в отношении Ли Цзипина по делу о взяточничестве. Других подробностей дела не приводится.
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В марте Ли Цзипин попал под следствие по подозрению в серьезном нарушении дисциплины и закона, расследование по его делу проводили Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины и Государственный надзорный комитет.
Агентство Синьхуа ранее сообщало, что в результате проверки было установлено, что Ли Цзипин, в частности, "злоупотреблял служебным положением в интересах третьих лиц в таких делах, как кредитование, финансирование и деловая деятельность предприятий, за что получал от них деньги и материальные ценности в крупных размерах". Ли Цзипин, как сообщало агентство, также обвиняется в причастности к таким сделкам, как "деньги в обмен на секс"
Государственный банк развития Китая - финансовое учреждение, подчиняющееся Госсовету КНР. Деятельность банка направлена на поддержку экономического развития ключевых отраслей и слаборазвитых секторов экономики Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что коррупция - это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность КПК. Глава КНР подчеркнул, что пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту. Он отметил, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости".
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