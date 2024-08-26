https://ria.ru/20240826/kitay-1968474042.html

В Китае арестовали экс-замдиректора Государственного банка развития

В Китае арестовали экс-замдиректора Государственного банка развития - РИА Новости, 26.08.2024

В Китае арестовали экс-замдиректора Государственного банка развития

Народная прокуратура провинции Хэнань приняла решение арестовать бывшего заместителя директора Государственного банка развития Китая Ли Цзипина по делу о... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T11:51

2024-08-26T11:51

2024-08-26T12:03

в мире

китай

хэнань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600145748_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_7e0211dd291c59c836274951d2a41d2f.jpg

ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Народная прокуратура провинции Хэнань приняла решение арестовать бывшего заместителя директора Государственного банка развития Китая Ли Цзипина по делу о коррупции, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на официальном сайте Верховной народной прокуратуры КНР. Отмечается, что такое решение было принято после проведения расследования в отношении Ли Цзипина по делу о взяточничестве. Других подробностей дела не приводится. В марте Ли Цзипин попал под следствие по подозрению в серьезном нарушении дисциплины и закона, расследование по его делу проводили Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины и Государственный надзорный комитет. Агентство Синьхуа ранее сообщало, что в результате проверки было установлено, что Ли Цзипин, в частности, "злоупотреблял служебным положением в интересах третьих лиц в таких делах, как кредитование, финансирование и деловая деятельность предприятий, за что получал от них деньги и материальные ценности в крупных размерах". Ли Цзипин, как сообщало агентство, также обвиняется в причастности к таким сделкам, как "деньги в обмен на секс" Государственный банк развития Китая - финансовое учреждение, подчиняющееся Госсовету КНР. Деятельность банка направлена на поддержку экономического развития ключевых отраслей и слаборазвитых секторов экономики Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что коррупция - это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность КПК. Глава КНР подчеркнул, что пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту. Он отметил, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости".

https://ria.ru/20240609/banki-1951827851.html

https://ria.ru/20240321/banki-1934591217.html

китай

хэнань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, хэнань