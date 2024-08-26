https://ria.ru/20240826/kirovets-1968507971.html

Жителя Кировской области осудили за садистское обращение с собакой

Жителя Кировской области осудили за садистское обращение с собакой - РИА Новости, 26.08.2024

Жителя Кировской области осудили за садистское обращение с собакой

Житель Кировской области, насмерть замучивший привязанную им к снегоходу собаку, осужден на год исправительных работ за жестокое обращение с животным, сообщает... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T13:42

2024-08-26T13:42

2024-08-26T13:42

происшествия

кировская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Житель Кировской области, насмерть замучивший привязанную им к снегоходу собаку, осужден на год исправительных работ за жестокое обращение с животным, сообщает прокуратура региона в Telegram-канале. В суде установлено, что в феврале 37-летний подсудимый поймал в деревне Боровляна Нолинского района бездомную собаку и привязал ее к снегоходу. В результате его издевательств животное погибло. Было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным с применением садистских методов). "Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием в доход государства части заработка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240823/sud-1967930645.html

кировская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кировская область, россия