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Жителя Кировской области осудили за садистское обращение с собакой
Жителя Кировской области осудили за садистское обращение с собакой - РИА Новости, 26.08.2024
Жителя Кировской области осудили за садистское обращение с собакой
Житель Кировской области, насмерть замучивший привязанную им к снегоходу собаку, осужден на год исправительных работ за жестокое обращение с животным, сообщает... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T13:42
2024-08-26T13:42
2024-08-26T13:42
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Житель Кировской области, насмерть замучивший привязанную им к снегоходу собаку, осужден на год исправительных работ за жестокое обращение с животным, сообщает прокуратура региона в Telegram-канале. В суде установлено, что в феврале 37-летний подсудимый поймал в деревне Боровляна Нолинского района бездомную собаку и привязал ее к снегоходу. В результате его издевательств животное погибло. Было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным с применением садистских методов). "Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием в доход государства части заработка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240823/sud-1967930645.html
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происшествия, кировская область, россия
Происшествия, Кировская область, Россия
Жителя Кировской области осудили за садистское обращение с собакой
Кировец, насмерть замучивший собаку, получил год исправительных работ