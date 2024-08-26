"Короче" в Калининграде: красная дорожка и победители фестиваля

В Калининграде завершился фестиваль дебютного и короткометражного кино "Короче"
Фестиваль дебютного и короткометражного кино традиционно проходил в Калининграде.
На фото: актриса Марина Доможирова.
Фестиваль дебютного и короткометражного кино традиционно проходил в Калининграде.
На фото: актриса Марина Доможирова.
Членами жюри в этом году стали: режиссеры Валерий Тодоровский, Александр Котт, Сергей Кальварский, Алексей Учитель, актеры Александр Робак, Елизавета Боярская, Любовь Аксенова, Артем Ткаченко.
Членами жюри в этом году стали: режиссеры Валерий Тодоровский, Александр Котт, Сергей Кальварский, Алексей Учитель, актеры Александр Робак, Елизавета Боярская, Любовь Аксенова, Артем Ткаченко.
Открывал смотр фильм "Жар-птица", в котором снималась актриса Александра Киселева.
Открывал смотр фильм "Жар-птица", в котором снималась актриса Александра Киселева.
Главный приз в секции полнометражных картин вручили фильму Полины Кондратьевой "Чистый лист". Специальный приз "За актерский дебют" получила актриса Зинаида Ястржембская.
На фото: актрисы Зинаида Ястржембская, Полина Цыганова и режиссер Полина Кондратьева (слева направо).
Главный приз в секции полнометражных картин вручили фильму Полины Кондратьевой "Чистый лист". Специальный приз "За актерский дебют" получила актриса Зинаида Ястржембская.
На фото: актрисы Зинаида Ястржембская, Полина Цыганова и режиссер Полина Кондратьева (слева направо).
В этой же категории два специальных приза завоевала картина Евгения Корчагина "Говорит Земля!".
На фото: члены жюри —Артем Ткаченко, Сергей Кальварский и Любовь Аксенова.
В этой же категории два специальных приза завоевала картина Евгения Корчагина "Говорит Земля!".
На фото: члены жюри —Артем Ткаченко, Сергей Кальварский и Любовь Аксенова.
Лучший фильм среди короткометражек, представленных на конкурсе, — "Яблоки" режиссера Вари Маценовой.
На фото: член жюри актриса Елизавета Боярская.
Лучший фильм среди короткометражек, представленных на конкурсе, — "Яблоки" режиссера Вари Маценовой.
На фото: член жюри актриса Елизавета Боярская.
Награды за лучший сценарий в секции короткого метра удостоился Сергей Малкин за картину "Последний фильм о любви".
Награды за лучший сценарий в секции короткого метра удостоился Сергей Малкин за картину "Последний фильм о любви".
Всего в программе фестиваля было 30 полнометражных картин и шесть короткометражек.
На фото: актриса Сабина Ахмедова.
Всего в программе фестиваля было 30 полнометражных картин и шесть короткометражек.
На фото: актриса Сабина Ахмедова.
Помимо конкурсных картин, зрители могли посмотреть российские блокбастеры "Вызов", "Летучий корабль", "По щучьему велению", а также стали гостями концерта группы Юлии Пересильд "Мандрагора" и поучаствовали в образовательной программе.
На фото: актриса Лянка Грыу.
Помимо конкурсных картин, зрители могли посмотреть российские блокбастеры "Вызов", "Летучий корабль", "По щучьему велению", а также стали гостями концерта группы Юлии Пересильд "Мандрагора" и поучаствовали в образовательной программе.
На фото: актриса Лянка Грыу.