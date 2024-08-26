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"Короче" в Калининграде: красная дорожка и победители фестиваля

"Короче" в Калининграде: красная дорожка и победители фестиваля - РИА Новости, 26.08.2024

"Короче" в Калининграде: красная дорожка и победители фестиваля

В Калининграде завершился кинофестиваль "Короче". Кому достались призы, и кто из звезд блистал на красной дорожке — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T13:26

2024-08-26T13:26

2024-08-26T15:56

фото

культура

елизавета боярская

валерий тодоровский

александр котт

калининград

кино и сериалы

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Калининграде завершился кинофестиваль "Короче". Кому достались призы, и кто из звезд блистал на красной дорожке — в фотоленте РИА Новости.

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