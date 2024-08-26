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"Короче" в Калининграде: красная дорожка и победители фестиваля - РИА Новости, 26.08.2024
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Культура
 
13:26 26.08.2024 (обновлено: 15:56 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/kinofestival-1968470023.html
"Короче" в Калининграде: красная дорожка и победители фестиваля
"Короче" в Калининграде: красная дорожка и победители фестиваля - РИА Новости, 26.08.2024
"Короче" в Калининграде: красная дорожка и победители фестиваля
В Калининграде завершился кинофестиваль "Короче". Кому достались призы, и кто из звезд блистал на красной дорожке — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2024
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культура
елизавета боярская
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александр котт
калининград
кино и сериалы
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Калининграде завершился кинофестиваль "Короче". Кому достались призы, и кто из звезд блистал на красной дорожке — в фотоленте РИА Новости.
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Фото, Культура, Елизавета Боярская, Валерий Тодоровский, Александр Котт, Калининград, Кино и сериалы, Фото - Культура, Знаменитости
"Короче" в Калининграде: красная дорожка и победители фестиваля

В Калининграде завершился фестиваль дебютного и короткометражного кино "Короче"

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Калининграде завершился кинофестиваль "Короче". Кому достались призы, и кто из звезд блистал на красной дорожке — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Фестиваль дебютного и короткометражного кино традиционно проходил в Калининграде.

На фото: актриса Марина Доможирова.

Актриса Марина Доможирова на церемонии закрытия фестиваля короткометражного и дебютного кино Короче в Калининграде

Фестиваль дебютного и короткометражного кино традиционно проходил в Калининграде.

На фото: актриса Марина Доможирова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Членами жюри в этом году стали: режиссеры Валерий Тодоровский, Александр Котт, Сергей Кальварский, Алексей Учитель, актеры Александр Робак, Елизавета Боярская, Любовь Аксенова, Артем Ткаченко.

Члены жюри: режиссеры Валерий Тодоровский, Сергей Кальварский, Алексей Учитель, актеры Александр Робак, Елизавета Боярская, режиссер Александр Котт и актриса Любовь Аксенова на церемонии закрытия фестиваля короткометражного и дебютного кино Короче в Калининграде

Членами жюри в этом году стали: режиссеры Валерий Тодоровский, Александр Котт, Сергей Кальварский, Алексей Учитель, актеры Александр Робак, Елизавета Боярская, Любовь Аксенова, Артем Ткаченко.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 9
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Открывал смотр фильм "Жар-птица", в котором снималась актриса Александра Киселева.

Актриса Александра Киселева на церемонии закрытия фестиваля короткометражного и дебютного кино Короче в Калининграде

Открывал смотр фильм "Жар-птица", в котором снималась актриса Александра Киселева.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 9
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Главный приз в секции полнометражных картин вручили фильму Полины Кондратьевой "Чистый лист". Специальный приз "За актерский дебют" получила актриса Зинаида Ястржембская.

На фото: актрисы Зинаида Ястржембская, Полина Цыганова и режиссер Полина Кондратьева (слева направо).

Актрисы Зинаида Ястржембская, Полина Цыганова и режиссер Полина Кондратьева на церемонии закрытия фестиваля короткометражного и дебютного кино Короче в Калининграде

Главный приз в секции полнометражных картин вручили фильму Полины Кондратьевой "Чистый лист". Специальный приз "За актерский дебют" получила актриса Зинаида Ястржембская.

На фото: актрисы Зинаида Ястржембская, Полина Цыганова и режиссер Полина Кондратьева (слева направо).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 9
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В этой же категории два специальных приза завоевала картина Евгения Корчагина "Говорит Земля!".

На фото: члены жюри —Артем Ткаченко, Сергей Кальварский и Любовь Аксенова.

Члены жюри, актер Артем Ткаченко, режиссер Сергей Кальварский и актриса Любовь Аксенова на церемонии закрытия фестиваля короткометражного и дебютного кино Короче в Калининграде

В этой же категории два специальных приза завоевала картина Евгения Корчагина "Говорит Земля!".

На фото: члены жюри —Артем Ткаченко, Сергей Кальварский и Любовь Аксенова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 9
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Лучший фильм среди короткометражек, представленных на конкурсе, — "Яблоки" режиссера Вари Маценовой.

На фото: член жюри актриса Елизавета Боярская.

Актриса Елизавета Боярская на церемонии закрытия фестиваля короткометражного и дебютного кино Короче в Калининграде

Лучший фильм среди короткометражек, представленных на конкурсе, — "Яблоки" режиссера Вари Маценовой.

На фото: член жюри актриса Елизавета Боярская.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 9
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Награды за лучший сценарий в секции короткого метра удостоился Сергей Малкин за картину "Последний фильм о любви".

Сценарист Сергей Малкин, получивший награду за лучший сценарий фильма Последний фильм о любви на церемонии закрытия фестиваля короткометражного и дебютного кино Короче в Калининграде

Награды за лучший сценарий в секции короткого метра удостоился Сергей Малкин за картину "Последний фильм о любви".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 9
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Всего в программе фестиваля было 30 полнометражных картин и шесть короткометражек.

На фото: актриса Сабина Ахмедова.

Актриса Сабина Ахмедова на церемонии закрытия фестиваля короткометражного и дебютного кино Короче в Калининграде

Всего в программе фестиваля было 30 полнометражных картин и шесть короткометражек.

На фото: актриса Сабина Ахмедова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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8 из 9
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Помимо конкурсных картин, зрители могли посмотреть российские блокбастеры "Вызов", "Летучий корабль", "По щучьему велению", а также стали гостями концерта группы Юлии Пересильд "Мандрагора" и поучаствовали в образовательной программе.

На фото: актриса Лянка Грыу.

Актриса Лянка Грыу на церемонии закрытия фестиваля короткометражного и дебютного кино Короче в Калининграде

Помимо конкурсных картин, зрители могли посмотреть российские блокбастеры "Вызов", "Летучий корабль", "По щучьему велению", а также стали гостями концерта группы Юлии Пересильд "Мандрагора" и поучаствовали в образовательной программе.

На фото: актриса Лянка Грыу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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