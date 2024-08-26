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Украинские СМИ вновь сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ вновь сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 26.08.2024
Украинские СМИ вновь сообщили о взрывах в Киеве
Взрывы вновь прогремели в понедельник в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T09:22
2024-08-26T09:22
2024-08-26T09:22
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в понедельник в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское агентство УНИАН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. "Еще взрывы в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Издание "Страна.ua" в свою очередь сообщило о взрывах в Житомире и во Львове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ вновь сообщили о взрывах в Киеве
УНИАН: в Киеве после воздушной тревоги прогремели взрывы