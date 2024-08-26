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В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:14 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/kiev-1968417227.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.08.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T03:14
2024-08-26T03:14
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
харьковская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, сигнал тревоги начал звучать 3.08 мск в Киеве. Ранее воздушная тревога стала звучать в Киевской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, киев, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Bram JanssenПрохожие на улице в Киеве, Украина
Прохожие на улице в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Прохожие на улице в Киеве, Украина . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, сигнал тревоги начал звучать 3.08 мск в Киеве.
Ранее воздушная тревога стала звучать в Киевской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияХарьковская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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