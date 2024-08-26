https://ria.ru/20240826/kiev-1968417227.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.08.2024

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T03:14

2024-08-26T03:14

2024-08-26T03:14

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

харьковская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, сигнал тревоги начал звучать 3.08 мск в Киеве. Ранее воздушная тревога стала звучать в Киевской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240731/kiev-1963057876.html

киев

россия

харьковская область

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в мире, киев, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины