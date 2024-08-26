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Минобороны Украины выявило хищения гуманитарной помощи для ВСУ

Минобороны Украины выявило хищения гуманитарной помощи для ВСУ - РИА Новости, 26.08.2024

Минобороны Украины выявило хищения гуманитарной помощи для ВСУ

Минобороны Украины сообщило в понедельник, что во время проверок за пять месяцев выявило хищений гуманитарной помощи для нужд ВСУ на сумму 4,2 миллиона... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T14:54

2024-08-26T14:54

2024-08-26T14:54

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Минобороны Украины сообщило в понедельник, что во время проверок за пять месяцев выявило хищений гуманитарной помощи для нужд ВСУ на сумму 4,2 миллиона долларов. "По результатам совместных внутренних аудитов с марта по июль 2024 года министерство обороны Украины в сотрудничестве с государственной таможенной службой Украины выявили потенциальные риски незаконного использования гуманитарной помощи на сумму 171,78 миллиона гривен (4,2 миллиона долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны. Уточняется, что в воинские подразделения ВСУ так и не дошли порядка 400 единиц транспортных средств, около 500 тонн различных товаров и свыше 6 тонн продуктов питания. "Минобороны направило соответствующие уведомления в правоохранительные органы для оценки правомерности действий отдельных должностных лиц по признакам незаконного обогащения, присвоения имущества и злоупотребления служебным положением. По данным фактам продолжается расследование", - подытожили в ведомстве.

https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html

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