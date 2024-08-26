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Панде Катюше подарили самолет с цветами из бамбуковой бумаги
Панде Катюше подарили самолет с цветами из бамбуковой бумаги - РИА Новости, 26.08.2024
Панде Катюше подарили самолет с цветами из бамбуковой бумаги
Панде Катюше из Московского зоопарка в честь дня рождения подарили самолет из бамбука, украшенный цветами из бамбуковой бумаги, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T19:19
2024-08-26T19:19
2024-08-26T19:19
хорошие новости
россия
панда катюша
московский зоопарк
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Панде Катюше из Московского зоопарка в честь дня рождения подарили самолет из бамбука, украшенный цветами из бамбуковой бумаги, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. В субботу, 24 августа, панде Катюше исполнился год. Праздничные мероприятия продлятся в зоопарке до 30 августа. "Сегодня наши киперы поздравили Катюшу самолетиком из бамбука, украшенным цветами из бамбуковой бумаги. Фантазия сотрудников Московского зоопарка не знает границ", - говорится в сообщении. Как видно на опубликованном видео, подарок Катюше понравился, она с интересом и удовольствием поедает съедобные цветы. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.
https://ria.ru/20240826/katyusha-1968593040.html
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россия, панда катюша, московский зоопарк
Хорошие новости, Россия, Панда Катюша, Московский зоопарк
Панде Катюше подарили самолет с цветами из бамбуковой бумаги
Панде Катюше из Московского зоопарка подарили самолет с цветами из бамбука