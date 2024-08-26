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Панде Катюше подарили самолет с цветами из бамбуковой бумаги - РИА Новости, 26.08.2024
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Хорошие новости
 
19:19 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/katyusha-1968604978.html
Панде Катюше подарили самолет с цветами из бамбуковой бумаги
Панде Катюше подарили самолет с цветами из бамбуковой бумаги - РИА Новости, 26.08.2024
Панде Катюше подарили самолет с цветами из бамбуковой бумаги
Панде Катюше из Московского зоопарка в честь дня рождения подарили самолет из бамбука, украшенный цветами из бамбуковой бумаги, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T19:19
2024-08-26T19:19
хорошие новости
россия
панда катюша
московский зоопарк
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Панде Катюше из Московского зоопарка в честь дня рождения подарили самолет из бамбука, украшенный цветами из бамбуковой бумаги, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. В субботу, 24 августа, панде Катюше исполнился год. Праздничные мероприятия продлятся в зоопарке до 30 августа. "Сегодня наши киперы поздравили Катюшу самолетиком из бамбука, украшенным цветами из бамбуковой бумаги. Фантазия сотрудников Московского зоопарка не знает границ", - говорится в сообщении. Как видно на опубликованном видео, подарок Катюше понравился, она с интересом и удовольствием поедает съедобные цветы. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.
https://ria.ru/20240826/katyusha-1968593040.html
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россия, панда катюша, московский зоопарк
Хорошие новости, Россия, Панда Катюша, Московский зоопарк
Панде Катюше подарили самолет с цветами из бамбуковой бумаги

Панде Катюше из Московского зоопарка подарили самолет с цветами из бамбука

© Московский зоопарк/TelegramПанда Катюша из Московского зоопарка с подаренным самолетом из бамбука
Панда Катюша из Московского зоопарка с подаренным самолетом из бамбука - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Московский зоопарк/Telegram
Панда Катюша из Московского зоопарка с подаренным самолетом из бамбука
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Панде Катюше из Московского зоопарка в честь дня рождения подарили самолет из бамбука, украшенный цветами из бамбуковой бумаги, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
В субботу, 24 августа, панде Катюше исполнился год. Праздничные мероприятия продлятся в зоопарке до 30 августа.
Китайское посольство в России подарило панде Катюше из Московского зоопарка большую коробку игрушек на день рождения - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Посольство Китая подарило панде Катюше большую коробку игрушек
Вчера, 18:24
«
"Сегодня наши киперы поздравили Катюшу самолетиком из бамбука, украшенным цветами из бамбуковой бумаги. Фантазия сотрудников Московского зоопарка не знает границ", - говорится в сообщении.
Как видно на опубликованном видео, подарок Катюше понравился, она с интересом и удовольствием поедает съедобные цветы.
Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.
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Хорошие новостиРоссияПанда КатюшаМосковский зоопарк
 
 
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