https://ria.ru/20240826/katyusha-1968604978.html

Панде Катюше подарили самолет с цветами из бамбуковой бумаги

Панде Катюше подарили самолет с цветами из бамбуковой бумаги - РИА Новости, 26.08.2024

Панде Катюше подарили самолет с цветами из бамбуковой бумаги

Панде Катюше из Московского зоопарка в честь дня рождения подарили самолет из бамбука, украшенный цветами из бамбуковой бумаги, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T19:19

2024-08-26T19:19

2024-08-26T19:19

хорошие новости

россия

панда катюша

московский зоопарк

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Панде Катюше из Московского зоопарка в честь дня рождения подарили самолет из бамбука, украшенный цветами из бамбуковой бумаги, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. В субботу, 24 августа, панде Катюше исполнился год. Праздничные мероприятия продлятся в зоопарке до 30 августа. "Сегодня наши киперы поздравили Катюшу самолетиком из бамбука, украшенным цветами из бамбуковой бумаги. Фантазия сотрудников Московского зоопарка не знает границ", - говорится в сообщении. Как видно на опубликованном видео, подарок Катюше понравился, она с интересом и удовольствием поедает съедобные цветы. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.

https://ria.ru/20240826/katyusha-1968593040.html

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россия, панда катюша, московский зоопарк