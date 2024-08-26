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Посольство Китая подарило панде Катюше большую коробку игрушек
Посольство Китая подарило панде Катюше большую коробку игрушек - РИА Новости, 26.08.2024
Посольство Китая подарило панде Катюше большую коробку игрушек
Китайское посольство в России подарило панде Катюше из Московского зоопарка большую коробку игрушек на день рождения, сообщила генеральный директор столичного... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T18:24
2024-08-26T18:24
2024-08-26T18:28
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светлана акулова
чжан ханьхуэй
московский зоопарк
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Китайское посольство в России подарило панде Катюше из Московского зоопарка большую коробку игрушек на день рождения, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. "Кстати, так и не показала вам, что же скрывалось в этой огромной коробке от посольства Китая в России. <...> Надеюсь, Диндин не будет против новых игрушек", — написала она в Telegram-канале.В субботу, 24 августа, панде Катюше исполнился год. На празднике в Московском зоопарке присутствовал посол Китая Чжан Ханьхуэй. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.
https://ria.ru/20240824/panda-1968237274.html
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россия, китай, светлана акулова, чжан ханьхуэй, московский зоопарк
Хорошие новости, Россия, Китай, Светлана Акулова, Чжан Ханьхуэй, Московский зоопарк
Посольство Китая подарило панде Катюше большую коробку игрушек
Китайское посольство в России подарило панде Катюше большую коробку игрушек