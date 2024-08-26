https://ria.ru/20240826/katyusha-1968593040.html

Посольство Китая подарило панде Катюше большую коробку игрушек

Посольство Китая подарило панде Катюше большую коробку игрушек - РИА Новости, 26.08.2024

Посольство Китая подарило панде Катюше большую коробку игрушек

Китайское посольство в России подарило панде Катюше из Московского зоопарка большую коробку игрушек на день рождения, сообщила генеральный директор столичного... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T18:24

2024-08-26T18:24

2024-08-26T18:28

хорошие новости

россия

китай

светлана акулова

чжан ханьхуэй

московский зоопарк

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Китайское посольство в России подарило панде Катюше из Московского зоопарка большую коробку игрушек на день рождения, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. "Кстати, так и не показала вам, что же скрывалось в этой огромной коробке от посольства Китая в России. <...> Надеюсь, Диндин не будет против новых игрушек", — написала она в Telegram-канале.В субботу, 24 августа, панде Катюше исполнился год. На празднике в Московском зоопарке присутствовал посол Китая Чжан Ханьхуэй. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.

https://ria.ru/20240824/panda-1968237274.html

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россия, китай, светлана акулова, чжан ханьхуэй, московский зоопарк