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Посольство Китая подарило панде Катюше большую коробку игрушек - РИА Новости, 26.08.2024
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18:24 26.08.2024 (обновлено: 18:28 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/katyusha-1968593040.html
Посольство Китая подарило панде Катюше большую коробку игрушек
Посольство Китая подарило панде Катюше большую коробку игрушек - РИА Новости, 26.08.2024
Посольство Китая подарило панде Катюше большую коробку игрушек
Китайское посольство в России подарило панде Катюше из Московского зоопарка большую коробку игрушек на день рождения, сообщила генеральный директор столичного... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T18:24
2024-08-26T18:28
хорошие новости
россия
китай
светлана акулова
чжан ханьхуэй
московский зоопарк
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Китайское посольство в России подарило панде Катюше из Московского зоопарка большую коробку игрушек на день рождения, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. &quot;Кстати, так и не показала вам, что же скрывалось в этой огромной коробке от посольства Китая в России. &lt;...&gt; Надеюсь, Диндин не будет против новых игрушек&quot;, — написала она в Telegram-канале.В субботу, 24 августа, панде Катюше исполнился год. На празднике в Московском зоопарке присутствовал посол Китая Чжан Ханьхуэй. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.
https://ria.ru/20240824/panda-1968237274.html
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россия, китай, светлана акулова, чжан ханьхуэй, московский зоопарк
Хорошие новости, Россия, Китай, Светлана Акулова, Чжан Ханьхуэй, Московский зоопарк
Посольство Китая подарило панде Катюше большую коробку игрушек

Китайское посольство в России подарило панде Катюше большую коробку игрушек

© Светлана Акулова/TelegramКитайское посольство в России подарило панде Катюше из Московского зоопарка большую коробку игрушек на день рождения
Китайское посольство в России подарило панде Катюше из Московского зоопарка большую коробку игрушек на день рождения - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Светлана Акулова/Telegram
Китайское посольство в России подарило панде Катюше из Московского зоопарка большую коробку игрушек на день рождения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Китайское посольство в России подарило панде Катюше из Московского зоопарка большую коробку игрушек на день рождения, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
«

"Кстати, так и не показала вам, что же скрывалось в этой огромной коробке от посольства Китая в России. <...> Надеюсь, Диндин не будет против новых игрушек", — написала она в Telegram-канале.

В субботу, 24 августа, панде Катюше исполнился год. На празднике в Московском зоопарке присутствовал посол Китая Чжан Ханьхуэй.
Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Панда Катюша через год переедет в новый вольер
24 августа, 14:38
 
Хорошие новостиРоссияКитайСветлана АкуловаЧжан ХаньхуэйМосковский зоопарк
 
 
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