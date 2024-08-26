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Карасин об аресте Дурова: Запад пытается контролировать медиапространство - РИА Новости, 26.08.2024
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14:25 26.08.2024 (обновлено: 14:27 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/karasinyj-1968520148.html
Карасин об аресте Дурова: Запад пытается контролировать медиапространство
Карасин об аресте Дурова: Запад пытается контролировать медиапространство - РИА Новости, 26.08.2024
Карасин об аресте Дурова: Запад пытается контролировать медиапространство
С арестом основателя Telegram Павла Дурова Запад пытается продемонстрировать, что все медиапространство под их "контролем", интересна реакция западного... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:25
2024-08-26T14:27
в мире
технологии
павел дуров
григорий карасин
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. С арестом основателя Telegram Павла Дурова Запад пытается продемонстрировать, что все медиапространство под их "контролем", интересна реакция западного сообщества на этот инфодиктат, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Какую бы трактовку нам ни давали, циничное задержание французами в аэропорту Дурова - акция многоцелевая", - написал политик в своем Telegram-канале. По его словам, "Запад ещё раз показал, что неприкасаемых, даже несмотря на множественное гражданство, не существует". Все должны ходить под его надзором и страхом необратимой кары, добавил он. Кроме того, "это прямой сигнал общественному мнению, в том числе российскому, что современное медиапространство под постоянным западным контролем", написал Карасин. &quot;И, наконец, это жёсткий удар по пользованию каналами связи. Любопытна будет реакция на всё это в самом западном сообществе, во Франции и Евросоюзе, если, конечно, ей дадут возможность проявиться&quot;, - отметил сенатор.По его мнению, игра по правилам жёсткого инфодиктата продолжается. Выводы напрашиваются сами собой. Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже в минувшую субботу. По информации французской прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Дурова могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену могут грозить до 20 лет тюрьмы. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова. -0-
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в мире, технологии, павел дуров, григорий карасин, задержание павла дурова во франции
В мире, Технологии, Павел Дуров, Григорий Карасин, Задержание Павла Дурова во Франции
Карасин об аресте Дурова: Запад пытается контролировать медиапространство

Сенатор Карасин: Запад пытается показать, что медиапространство под их контролем

CC BY 2.0 / TechCrunch/Image by Dan Taylor / Chat with Pavel DurovПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
CC BY 2.0 / TechCrunch/Image by Dan Taylor / Chat with Pavel Durov
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. С арестом основателя Telegram Павла Дурова Запад пытается продемонстрировать, что все медиапространство под их "контролем", интересна реакция западного сообщества на этот инфодиктат, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
«
"Какую бы трактовку нам ни давали, циничное задержание французами в аэропорту Дурова - акция многоцелевая", - написал политик в своем Telegram-канале.
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По его словам, "Запад ещё раз показал, что неприкасаемых, даже несмотря на множественное гражданство, не существует". Все должны ходить под его надзором и страхом необратимой кары, добавил он.
Кроме того, "это прямой сигнал общественному мнению, в том числе российскому, что современное медиапространство под постоянным западным контролем", написал Карасин.
«

"И, наконец, это жёсткий удар по пользованию каналами связи. Любопытна будет реакция на всё это в самом западном сообществе, во Франции и Евросоюзе, если, конечно, ей дадут возможность проявиться", - отметил сенатор.

По его мнению, игра по правилам жёсткого инфодиктата продолжается. Выводы напрашиваются сами собой.
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В миреТехнологииПавел ДуровГригорий КарасинЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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