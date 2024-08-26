https://ria.ru/20240826/karadzhich-1968423887.html

Иск экс-президента БиГ к Британии приняли к рассмотрению

Иск экс-президента БиГ к Британии приняли к рассмотрению - РИА Новости, 26.08.2024

Иск экс-президента БиГ к Британии приняли к рассмотрению

Иск бывшего президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича к властям Великобритании из-за негуманных условий содержания в... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T06:54

2024-08-26T06:54

2024-08-26T06:54

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БЕЛГРАД, 26 авг – РИА Новости. Иск бывшего президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича к властям Великобритании из-за негуманных условий содержания в тюрьме на острове Уайт принят к рассмотрению британским судом, заседание ожидается в сентябре, заявил РИА Новости адвокат Караджича, юрист-международник Горан Петрониевич. Петрониевич сообщил в мае РИА Новости, что здоровье 79-летнего экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича из-за невыдачи лекарств и небрежного отношения тюремной администрации в Великобритании неоднократно резко ухудшалось, его жизнь оказалась под угрозой. Поданный иск к правительству Великобритании с жалобой на "негуманные условия содержания и дискриминацию" предполагает также компенсацию ущерба в размере 50 тысяч фунтов стерлингов. "Процесс уже запущен, доктор Караджич обратился к властям Великобритании, их суду для установления нарушения его прав как заключенного. Подразумевается, что власти страны, где он отбывает срок, берут на себя расходы по обеспечению профессиональной помощи, конкретно - адвоката с лицензией Великобритании. Но они этого не сделали. Мы нашли было такого адвоката, представили его, но они не одобрили оплату его работы и оставили доктора Караджича без его помощи", - заявил Петрониевич в беседе с РИА Новости. По его словам, отказ официального Лондона от оплаты услуг британского адвоката - еще одна форма дискриминации по отношению к заключенному, наряду с отказом на предоставление в камере ноутбука, несвоевременной выдачей необходимых лекарств, запретом на общение на родном языке. "Он фактически остался без профессиональной помощи, но жалоба уже подана. Поэтому он вынужден был лично обратиться к суду по видеосвязи на предварительном установочном заседании в августе. Следующее заседание ожидаем во второй половине сентября, но и далее нет понимания со стороны британских властей, потому что они очевидно боятся утверждения того, что и так знаем, - он дискриминирован, подвергнут тюремному террору, наказывается за каждую мелочь и с ним обращаются как с террористом", - указал юрист-международник. Он напомнил, что семья экс-президента РС БиГ находится под санкциями, они не могут получить визу, оплатить авиабилеты до Великобритании, забронировать там отель, сербские адвокаты также не были допущены к подзащитному ни разу, несмотря на официально поданные запросы. Экс-президент РС БиГ, которому в июне этого года исполнилось 79 лет, переведен в мае 2021 года из Гааги в тюрьму в Великобритании, на остров Уайт. Сто двадцать сербских интеллектуалов - писателей, режиссеров и историков - в октябре 2022 года направили письмо в ООН, странам-членам Совбеза, властям Великобритании и других стран о нарушении прав экс-лидера боснийских сербов в заключении. Документ был назван "Призыв о помощи и спасении жизни и достоинства Караджича". Как затем сообщил РИА Новости Петрониевич, один из инициаторов письма, ответа подписавшие обращение не получили. Подробности о месте содержания, камере и тюремном блоке разглашать запрещено. Неоднократно запрещалось также переводить Караджичу деньги для покупок в тюремной лавке и звонков по специальному телефону в исправительном учреждении. Защита Караджича ранее выступала против перевода, аргументируя это тем, что в 2010 году в британской тюрьме заключенные-мусульмане, желая отомстить за погибших в Боснии единоверцев, едва не зарезали экс-генерала армии боснийских сербов Радислава Крстича. В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал Караджича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в преступлениях в Боснии и Герцеговине, в том числе в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице, и приговорил к 40 годам заключения. Приговор оспорили и обвинение, требовавшее для подсудимого пожизненного заключения, и защита, требовавшая оправдания. Караджич вину не признал. В марте 2019 года Апелляционная палата МОМУТ (Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов) приговорила Караджича к пожизненному заключению. Апелляция Караджича на приговор была отклонена.

https://ria.ru/20240501/oon-1943230989.html

https://ria.ru/20240825/durov-1968296627.html

https://ria.ru/20240623/khaos-1954828746.html

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великобритания, босния и герцеговина, радован караджич, оон, международный трибунал по бывшей югославии, лондон, в мире