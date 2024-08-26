https://ria.ru/20240826/kadyrov-1968505393.html

Кадыров получил почетный знак от "Братства краповых беретов"

Кадыров получил почетный знак от "Братства краповых беретов" - РИА Новости, 26.08.2024

Кадыров получил почетный знак от "Братства краповых беретов"

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что получил почетный знак "За борьбу с терроризмом" от председателя правления "Братства краповых беретов"... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T13:34

2024-08-26T13:34

2024-08-26T13:34

общество

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 26 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что получил почетный знак "За борьбу с терроризмом" от председателя правления "Братства краповых беретов" Сергея Лысюка. "Мне было приятно получить почетный знак "За борьбу с терроризмом" от председателя правления "Братство краповых беретов" Сергея Лысюка", - написал Кадыров. Он сообщил, что знак вручен за большой вклад в поддержку сотрудников сил специального назначения.

https://ria.ru/20240825/kadyrov-1968400929.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)