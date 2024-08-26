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Кадыров получил почетный знак от "Братства краповых беретов" - РИА Новости, 26.08.2024
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13:34 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/kadyrov-1968505393.html
Кадыров получил почетный знак от "Братства краповых беретов"
Кадыров получил почетный знак от "Братства краповых беретов" - РИА Новости, 26.08.2024
Кадыров получил почетный знак от "Братства краповых беретов"
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что получил почетный знак "За борьбу с терроризмом" от председателя правления "Братства краповых беретов"... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T13:34
2024-08-26T13:34
общество
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 26 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что получил почетный знак "За борьбу с терроризмом" от председателя правления "Братства краповых беретов" Сергея Лысюка. "Мне было приятно получить почетный знак "За борьбу с терроризмом" от председателя правления "Братство краповых беретов" Сергея Лысюка", - написал Кадыров. Он сообщил, что знак вручен за большой вклад в поддержку сотрудников сил специального назначения.
https://ria.ru/20240825/kadyrov-1968400929.html
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общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Общество, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров получил почетный знак от "Братства краповых беретов"

Кадыров получил почетный знак "За борьбу с терроризмом"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 26 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что получил почетный знак "За борьбу с терроризмом" от председателя правления "Братства краповых беретов" Сергея Лысюка.
"Мне было приятно получить почетный знак "За борьбу с терроризмом" от председателя правления "Братство краповых беретов" Сергея Лысюка", - написал Кадыров.
Он сообщил, что знак вручен за большой вклад в поддержку сотрудников сил специального назначения.
Адам Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Адаму Кадырову вручили высшую награду Чеченской Республики
25 августа, 21:35
 
ОбществоРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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