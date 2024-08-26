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Армия Израиля нанесла удар по объектам "Хезболлы" в Ливане
Армия Израиля нанесла удар по объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 26.08.2024
Армия Израиля нанесла удар по объектам "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по военным объектам шиитского ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в понедельник пресс-служба РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T17:01
2024-08-26T17:01
2024-08-26T17:01
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ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по военным объектам шиитского ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в понедельник пресс-служба армии в Telegram-канале. "ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам "Хезболлах" в районах Кфар-Кела и Тайр-Харфа на юге Ливана", - говорится в сообщении армии. В пресс-службе добавили, что дополнительные авиаудары были нанесены по районам Шебаа и Айта аш-Шаб на юге Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Армия Израиля нанесла удар по объектам "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам "Хезболлы" на юге Ливана